Παναθηναϊκός AKTOR: Χριστουγεννιάτικες στιγμές για Χουάντσο και την οικογένεια Γκραντ
Onsports Team 25 Δεκεμβρίου 2025, 13:03
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Χριστουγεννιάτικες στιγμές για Χουάντσο και την οικογένεια Γκραντ

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ απολαμβάνει όμορφες και ζεστές χριστουγεννιάτικες στιγμές, τις οποίες περνά στο πλευρό της οικογένειας του Τζέριαν Γκραντ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το ιδιαίτερα στενό δέσιμο που τους ενώνει.

Ο Ισπανός φόργουορντ δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη και την εκτίμησή του προς τον συμπαίκτη του και τους δικούς του ανθρώπους, με τα παιδιά του Γκραντ να τα αντιμετωπίζει σαν να είναι δικά του.

Στο εορταστικό κλίμα των ημερών, ο Χουάντσο βρέθηκε κοντά τους και μοιράστηκε χαρούμενες, οικογενειακές στιγμές γεμάτες χαμόγελα και θαλπωρή.

Τις στιγμές αυτές μοιράστηκε στα social media η σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ, Έμιλι, δημοσιεύοντας σχετικές φωτογραφίες και συνοδεύοντάς τες με ένα συγκινητικό μήνυμα:

«Η μαγεία των Χριστουγέννων ζει στις στιγμές που ο Θεός μας επιτρέπει να μοιραζόμαστε… Στιγμές που γίνονται αναμνήσεις, ριζωμένες στην αγάπη και τις κουβαλάμε μαζί μας για πάντα! Καλά Χριστούγεννα σε όλους».



