Greek Basketball League: Οι διαιτητές της αγωνιστικής - Ποιοι σφυρίζουν Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR
INTIME SPORTS
Onsports Team 26 Δεκεμβρίου 2025, 12:04
BASKET LEAGUE / ΑΕΚ / Άρης / Μαρούσι / Παναθηναϊκός

Οι Τηγάνης, Μαρινάκης και Καραπαπάς ορίστηκαν να σφυρίξουν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Το Σαββατοκύριακο (27-28/12) θα διεξαχθεί η 12η αγωνιστική της Greek Basketball League και η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια.

Στον αγώνα του Αμαρουσίου με τον Παναθηναϊκό AKTOR, το απόγευμα του Σαββάτου (27/12) στις 18:30 θα είναι οι Τηγάνης, Μαρινάκης και Καραπαπάς, ενώ νωρίτερα στις 16:00 θα γίνει το ντέρμπι ΑΕΚ - Άρης με διαιτητές τους Πιτσίλκα, Μαγκλογιάννη και Αναστασιάδη.

Συνοπτικά, οι διαιτητές και κομισάριοι της 12ης αγωνιστικής:

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

16:00, Καλλιθέας: Κολοσσός Η Hotels Collection – Μύκονος Betsson

Διαιτητές: Αγραφιώτης, Τσάνταλη, Μπακάλης – Κομισάριος: Κουούρης

16:00, Sunel Arena: ΑΕΚ – Άρης Betsson

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Μαγκλογιάννης, Αναστασιάδης Β. – Κομισάριος: Ηπιώτης

18:15, Ιβανώφειο: Ηρακλής – Πανιώνιος Cosmorama Travel

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Κατραχούρας, Μηλαπίδης – Κομισάριος: Λαζαρίδης

18:30, Αγ. Θωμά: Μαρούσι Chery – Παναθηναϊκός AKTOR

Διαιτητές: Τηγάνης, Μαρινάκης, Καραπαπάς – Κομισάριος: Γολεγος

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

13:00, Γ. Μπουρούσης: Καρδίτσα Ιαπωνική – ΠΑΟΚ

Διαιτητές: Τσιμπούρης, Μαρτινάκος, Λόρτος – Κομισάριος: Μανασής

16:00, Α. Παπανδρέου: Περιστέρι Betsson – Προμηθέας Π. ΒΙΚΟΣ Cola

Διαιτητές: Τσαρούχα, Τσολάκος, Αγγελής – Κομισάριος: Παυλόπουλος



