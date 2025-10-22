Δίωξη του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα στην ΠΑΕ ΑΕΚ για τον προπηλακισμό Λανουά!

Οnsports Τeam

Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας παρενέβη και άσκησε δίωξη στην ΠΑΕ ΑΕΚ για τον προπηλακισμό Λανουά στον αγώνα της Νέας Φιλαδέλφειας κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Το πειθαρχικό όργανο της Σούπερ Λιγκ μπορεί να μην κάλεσε σε απολογία την "κιτρινόμαυρη" ΠΑΕ για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή, αλλά όπως ήταν αναμενόμενο για πολλούς ο Πειθαρχικός Εισαγγελέας ακολούθησε μια άλλη... τακτική.

Ο ποδοσφαιρικπος εισαγγελέας παρενέβη και άσκησε δίωξη κατά της ΠΑΕ ΑΕΚ για τη φραστική επίθεση που δέχθηκε ο επικεφαλής της ΚΕΔ κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην "OPAP Arena" με τον κύριο Λανουά να αναγκάζεται να αποχωρήσει από το γήπεδο.

Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας άσκησε πειθαρχική δίωξη στην ΠΑΕ ΑΕΚ για το περιστατικό και οι Κιτρινόμαυροι θα βρεθούν ενώπιον του αθλητικού δικαστή της Λίγκας.