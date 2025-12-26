Ομάδες

Ο Τζόλης με τρεις ασίστ νίκη τον Καρέτσα στο ντέρμπι του Βελγίου
Onsports Team 26 Δεκεμβρίου 2025, 17:16
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Τζόλης με τρεις ασίστ νίκη τον Καρέτσα στο ντέρμπι του Βελγίου

Η Κλαμπ Μπριζ με πρωταγωνιστή τον Έλληνα άσο, επικράτησε 5-3 της Γκενκ για το πρωτάθλημα Βελγίου – Βασικός και ο Καρέτσας στο ματς.

Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων με ποδόσφαιρο στη Jupiler League του Βελγίου. Η αυλαία της 20ης αγωνιστικής μάλιστα, άνοιξε με ελληνικό ντέρμπι. Καθώς η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, υποδέχτηκε την Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη.

Οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν 5-3, με τον Τζόλη να κάνει εκπληκτική εμφάνιση βγάζοντας τρεις ασίστ σε συμπαίκτες του! Έτσι σε 30 ματς έχει 11 γκολ και 16 ασίστ, πραγματοποιώντας «μαγική» σεζόν.

Και οι δύο Έλληνες ήταν στις αρχικές ενδεκάδες των ομάδων τους. Στο 13’ ήρθε η πρώτη ασίστ για το γκολ του Βέτλεσεν, ενώ το ίδιο έγινε και στο 2-0 από τον Βερμάντ στο 22’. Οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Σορ (24’) με τον Βανάκεν να κάνει το 1-3 στο 43’. Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο γκολ στο 51’ με τον Χέιμανς, με τον Ίτο στο 76’ να ισοφαρίζει σε 3-3. Στο 80’ ο Στάνκοβιτς έκανε το 3-4, με τον Τζόλη να κάνει… χατ τρικ στις ασίστ. Ο Σάντρα στο 90+3’ διαμόρφωσε το τελικό 3-5.

Η Κλαμπ Μπριζ ανέβηκε στους 41 βαθμούς και ισοβαθμεί στην κορυφή με την Σιντ Ζιλουάζ έχοντας ματς περισσότερο. Η Γκενκ είναι έβδομη με 25 βαθμούς.



