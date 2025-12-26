Ομάδες

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 26 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Onsports Team 26 Δεκεμβρίου 2025, 17:56
BET

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ.

Την τελευταία εβδομάδα, από τις 16 έως τις 22 Δεκεμβρίου 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 26 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στην Μύρινα Λήμνου, επέλεξε τα στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα», «Τελικό Αποτέλεσμα & Over 1,5 γκολ», «Τελικό Αποτέλεσμα & Over 2,5 γκολ» και «Διπλή ευκαιρία & Over 1,5 γκολ» σε 8 αγώνες από τη Super League, την Premier League, τη La Liga, την πρώτη κατηγορία του Βελγίου, την πρώτη κατηγορία της Κροατίας και την πρώτη κατηγορία της Σκωτίας και κέρδισε 51.128,81 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, στο Τρικάστ της 2ης ιπποδρομίας από το Greyville, ένας νικητής κέρδισε 1.716 ευρώ.



