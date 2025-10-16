Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: «Τελειώνει» ο Παπαδημητρίου, επαφές με ξένο τεχνικό διευθυντή - Όσα αλλάζουν στην ΠΑΕ
Onsports Team 16 Οκτωβρίου 2025, 13:21
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: «Τελειώνει» ο Παπαδημητρίου, επαφές με ξένο τεχνικό διευθυντή - Όσα αλλάζουν στην ΠΑΕ

Σαρωτικές αλλαγές στον Παναθηναϊκό, επαφές με ξένο τεχνικό διευθυντή για να αντικαταστήσει τον Γιάννη Παπαδημητρίου.

Ο Γιάννης Αλαφούζος αλλάζει τα πάντα στον Παναθηναϊκό, σε μια προσπάθεια να αλλάξει σελίδα ο σύλλογος και να επιστρέψει στη διεκδίκηση τίτλων.

Το Onsports σας είχε ενημερώσει πως η συνεργασία με τον Φράνκο Μπαλντίνι ήταν μόνο η αρχή.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει σύντομα και ο Γιάννης Παπαδημητρίου, αφού οι άνθρωποι του συλλόγου βρίσκονται σε επαφές με τεχνικό διευθυντή από το εξωτερικό, προκειμένου να αναλάβει τη θέση του. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος άνθρωπος φαίνεται πως έχει εμπλοκή στην υπόθεση του Ράφα Μπενίτεθ.

Πρόκειται πάντως για μια απόφαση που έχει παρθεί με βάση και τις εισηγήσεις του Φράνκο Μπαλντίνι, με τον Παναθηναϊκό να αλλάζει ποδοσφαιρικό μοντέλο και να προχωράει και στην αντικατάσταση του Έλληνα τεχνικού διευθυντή.

Κάτι που φάνηκε και από το διπλό μεταγραφικό χτύπημα με τους Ανδρέα Τεττέη και Παύλο Παντελίδη από την Κηφισιά, με τον ίδιο τον Γιάννη Αλαφούζο να αναλαμβάνει τις επαφές και να ολοκληρώνει το «μπαμ».

Μια αλλαγή που βρίσκεται προ των πυλών είναι και η επιστροφή του Λεωνίδα Μπουτσικάρη, η οποία θα οδηγήσει ουσιαστικά στην έξοδο από τον σύλλογο τον Βαγγέλη Σουφλέρη.

Αυτή δεν θα είναι η μοναδική κίνηση σε στελεχιακό επίπεδο στο «Τριφύλλι», αφού θα υπάρξουν κι άλλες σημαντικές αλλαγές, με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να βρίσκονται αυτή την στιγμή σε αναζήτησή στελεχών που μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της ΠΑΕ.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUE

Διαψεύδει ο Παναθηναϊκός για Παπαδημητρίου

Διαψεύδει ο Παναθηναϊκός για Παπαδημητρίου

Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε ΑΣ: « Να μας παραδώσετε αύριο το μνημόνιο συνεργασίας»
34 λεπτά πριν ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε ΑΣ: « Να μας παραδώσετε αύριο το μνημόνιο συνεργασίας»
EUROLEAGUE
Πρόεδρος Παρτιζάν: «Μιλήσαμε το καλοκαίρι με τον Λεσόρ, αλλά προτίμησε Παναθηναϊκό»
40 λεπτά πριν Πρόεδρος Παρτιζάν: «Μιλήσαμε το καλοκαίρι με τον Λεσόρ, αλλά προτίμησε Παναθηναϊκό»
SUPER LEAGUE
Διαψεύδει ο Παναθηναϊκός για Παπαδημητρίου
44 λεπτά πριν Διαψεύδει ο Παναθηναϊκός για Παπαδημητρίου
EUROLEAGUE
Ο Νουόρα MVP της 4ης αγωνιστικής στη EuroLeague
1 ώρα πριν Ο Νουόρα MVP της 4ης αγωνιστικής στη EuroLeague
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Diane Keaton: Η οικογένειά της αποκάλυψε την αιτία θανάτου της