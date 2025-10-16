Παναθηναϊκός: «Τελειώνει» ο Παπαδημητρίου, επαφές με ξένο τεχνικό διευθυντή - Όσα αλλάζουν στην ΠΑΕ

Onsports Team

Ο Γιάννης Αλαφούζος αλλάζει τα πάντα στον Παναθηναϊκό, σε μια προσπάθεια να αλλάξει σελίδα ο σύλλογος και να επιστρέψει στη διεκδίκηση τίτλων.

Το Onsports σας είχε ενημερώσει πως η συνεργασία με τον Φράνκο Μπαλντίνι ήταν μόνο η αρχή.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει σύντομα και ο Γιάννης Παπαδημητρίου, αφού οι άνθρωποι του συλλόγου βρίσκονται σε επαφές με τεχνικό διευθυντή από το εξωτερικό, προκειμένου να αναλάβει τη θέση του. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος άνθρωπος φαίνεται πως έχει εμπλοκή στην υπόθεση του Ράφα Μπενίτεθ.

Πρόκειται πάντως για μια απόφαση που έχει παρθεί με βάση και τις εισηγήσεις του Φράνκο Μπαλντίνι, με τον Παναθηναϊκό να αλλάζει ποδοσφαιρικό μοντέλο και να προχωράει και στην αντικατάσταση του Έλληνα τεχνικού διευθυντή.

Κάτι που φάνηκε και από το διπλό μεταγραφικό χτύπημα με τους Ανδρέα Τεττέη και Παύλο Παντελίδη από την Κηφισιά, με τον ίδιο τον Γιάννη Αλαφούζο να αναλαμβάνει τις επαφές και να ολοκληρώνει το «μπαμ».

Μια αλλαγή που βρίσκεται προ των πυλών είναι και η επιστροφή του Λεωνίδα Μπουτσικάρη, η οποία θα οδηγήσει ουσιαστικά στην έξοδο από τον σύλλογο τον Βαγγέλη Σουφλέρη.

Αυτή δεν θα είναι η μοναδική κίνηση σε στελεχιακό επίπεδο στο «Τριφύλλι», αφού θα υπάρξουν κι άλλες σημαντικές αλλαγές, με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να βρίσκονται αυτή την στιγμή σε αναζήτησή στελεχών που μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της ΠΑΕ.