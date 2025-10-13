Παναθηναϊκός: Έπιασε δουλειά ο Μπαλντίνι - Ποιος είναι ο ρόλος του και τι αλλάζει στην ΠΑΕ

Onsports Team

Ο Φράνκο Μπαλντίνι είναι ο νέος ποδοσφαιρικός σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου στον Παναθηναϊκό.

Η έναρξη της συνεργασίας του Φράνκο Μπαλντίνι με τον Παναθηναϊκό είναι πλέον γεγονός.

Ο έμπειρος Ιταλός παράγοντας και πρώην ποδοσφαιριστής έχει πιάσει και επίσημα δουλειά στο πλευρό του Γιάννη Αλαφούζου.

Ο πρώην τεχνικός διευθυντής της Ρόμα, της Τότεναμ, ο οποίος έχει περάσει και από πόστο στην Ρεάλ Μαδρίτης, αναλαμβάνει έναν συμβουλευτικό ρόλο, με απευθείας επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού.

Δεν πρόκειται να ανακοινωθεί επίσημα από την ΠΑΕ, καθώς δεν θα έχει καθημερινή εμπλοκή στις εσωτερικές διαδικασίες της ομάδας, αλλά θα λειτουργεί περισσότερο ως στρατηγικός σύμβουλος σε ζητήματα αγωνιστικής πολιτικής, μεταγραφών και οργάνωσης.

Στόχος των «πράσινων» και προσωπικά του Γιάννη Αλαφούζου είναι να αξιοποιήσει την εμπειρία του Μπαλντίνι, ο οποίος έχει συνεργαστεί με κορυφαίους προπονητές, όπως ο Φάμπιο Καπέλο, ο Λουτσιάνο Σπαλέτι και ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Ιταλός βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Ελλάδα και μάλιστα επισκέφτηκε το προπονητικό κέντρο του συλλόγου στο Κορωπί, ώστε να δει τις εγκαταστάσεις και να σχηματίσει ο ίδιος μια εικόνα για αυτές.

Η ενεργοποίηση του Φράνκο Μπαλντίνι αναμένεται να αλλάξει κάποια πράγματα στον Παναθηναϊκό και κυρίως να περιορίσει τις αρμοδιότητες του Γιάννη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το πόστο του τεχνικού διευθυντή.