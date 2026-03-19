LIVE ΑΕΚ – Τσέλιε: Η ρεβάνς της «Ένωσης» στους «16» του Conference League

Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα ρεβάνς, ΑΕΚ – Τσέλιε, για τη φάση των «16» του Conference League.

Η ΑΕΚ έχει ουσιαστικά «καθαρίσει» την υπόθεση πρόκριση μετά το εντυπωσιακό 4-0 επί της Τσέλιε στο πρώτο παιχνίδι στη Σλοβενία.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, όμως, ξεκαθάρισε ότι οι ποδοσφαιριστές του πρέπει να δείξουν σοβαρότητα και σεβασμό στον αντίπαλο, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας δεν είναι… φιλικό! Ο Σέρβος τεχνικός, πάντως, αναμένεται να προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές στην ενδεκάδα, όπου είναι πιθανό να βρεθούν οι Ζίνι, Γκεοργκίεφ και Κουτέσα.

Όσον αφορά στην Τσέλιε θα έχει στον πάγκο τον νέο προπονητής της, Βίκτορ Καμπέλος, ο οποίος αντικατέστησε τον Ιβάν Μαέφσκι, μετά το 0-4 του πρώτου αγώνα.

