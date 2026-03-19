ΠΑΟΚ: Ανεβάζει στροφές ο Γιακουμάκης
Οnsports team 19 Μαρτίου 2026, 19:21
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΠΑΟΚ

Ο Γιώργος Γιακουμάκης μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, καθώς ανεβάζει καθημερινά στροφές.

Στην προπόνηση της Πέμπτης (19/03), ο Έλληνας επιθετικός ακολούθησε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια έκανε ατομικό πρόγραμμα. Σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τζόντζο Κένι.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Το πρόγραμμα της Πέμπτης (19.03) περιελάμβανε δουλειά αρχικά στη φυσική κατάσταση μέσα από ασκήσεις, ακολούθησε τακτικό κομμάτι για τους αυτοματισμούς και στο φινάλε διεξήχθη τουρνουά τριών ομάδων.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης ακολούθησε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά στο γήπεδο, ενώ οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τζόντζο Κένι υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Την Παρασκευή (20.03) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00».



