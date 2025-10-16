Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Διαψεύδει ο Παναθηναϊκός για Παπαδημητρίου
Οnsports Τeam 16 Οκτωβρίου 2025, 14:23
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Διαψεύδει ο Παναθηναϊκός για Παπαδημητρίου

«Έχουμε τεχνικό Διευθυντή» η διαρροή της ομάδας του «τριφυλλιού» έπειτα από τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Γιάννη Παπαδημητρίου στην πόρτα της εξόδου.  

Μετά τη διάψευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο θέμα προπονητή, ήρθε και νέα αυτή τη φορά αναφορικά με το θέμα του τεχνικού Διευθυντή. 

Τα δημοσιεύματα θέλουν τον Γιάννη Παπαδημητρίου να είναι παραγκωνισμένος και στην πόρτα της εξόδου, αλλά σύμφωνα με διαρροή της ΠΑΕ αυτό δεν ισχύει. 

Όπως τονίζουν από το στρατόπεδο του Τριφυλλιού:

«Ο Παναθηναϊκός έχει τεχνικό διευθυντή τον κ.Γιάννη Παπαδημητρίου και επομένως τα δημοσιεύματα περί αντικατάστασης δεν έχουν καμία βάση».

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε ΑΣ: « Να μας παραδώσετε αύριο το μνημόνιο συνεργασίας»
34 λεπτά πριν ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε ΑΣ: « Να μας παραδώσετε αύριο το μνημόνιο συνεργασίας»
EUROLEAGUE
Πρόεδρος Παρτιζάν: «Μιλήσαμε το καλοκαίρι με τον Λεσόρ, αλλά προτίμησε Παναθηναϊκό»
40 λεπτά πριν Πρόεδρος Παρτιζάν: «Μιλήσαμε το καλοκαίρι με τον Λεσόρ, αλλά προτίμησε Παναθηναϊκό»
SUPER LEAGUE
Διαψεύδει ο Παναθηναϊκός για Παπαδημητρίου
45 λεπτά πριν Διαψεύδει ο Παναθηναϊκός για Παπαδημητρίου
EUROLEAGUE
Ο Νουόρα MVP της 4ης αγωνιστικής στη EuroLeague
1 ώρα πριν Ο Νουόρα MVP της 4ης αγωνιστικής στη EuroLeague
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Diane Keaton: Η οικογένειά της αποκάλυψε την αιτία θανάτου της