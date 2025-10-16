Διαψεύδει ο Παναθηναϊκός για Παπαδημητρίου

Οnsports Τeam

«Έχουμε τεχνικό Διευθυντή» η διαρροή της ομάδας του «τριφυλλιού» έπειτα από τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Γιάννη Παπαδημητρίου στην πόρτα της εξόδου.

Μετά τη διάψευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο θέμα προπονητή, ήρθε και νέα αυτή τη φορά αναφορικά με το θέμα του τεχνικού Διευθυντή.

Τα δημοσιεύματα θέλουν τον Γιάννη Παπαδημητρίου να είναι παραγκωνισμένος και στην πόρτα της εξόδου, αλλά σύμφωνα με διαρροή της ΠΑΕ αυτό δεν ισχύει.

Όπως τονίζουν από το στρατόπεδο του Τριφυλλιού:

«Ο Παναθηναϊκός έχει τεχνικό διευθυντή τον κ.Γιάννη Παπαδημητρίου και επομένως τα δημοσιεύματα περί αντικατάστασης δεν έχουν καμία βάση».