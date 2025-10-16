Παναθηναϊκός: Με 14 παίκτες στην Πόλη οι «πράσινοι»

Οnsports Τeam

Μετά την χθεσινή νίκη της ομάδας επί της Βιλερμπάν, ο Παναθηναϊκός έχει στρέψει πλήρως την προσοχή του στην αυριανή αναμέτρηση με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» αναχωρεί σε λίγη ώρα από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τον Εργκίν Αταμάν να αποφασίζει να πάρει στην αποστολή 14 παίκτες.

Ο Τούρκος τεχνικός συμπεριέλαβε στην αποστολή της ομάδας του και τον Γιάννη Κουζέλογλου, αφήνοντας στην Αθήνα τους τραυματίες Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.