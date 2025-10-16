Ομάδες

Παναθηναϊκός: Με 14 παίκτες στην Πόλη οι «πράσινοι»
Οnsports Τeam 16 Οκτωβρίου 2025, 15:40
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Με 14 παίκτες στην Πόλη οι «πράσινοι»

Ο Εργκίν Αταμάν συμπεριέλαβε στην αποστολή της ομάδας του και τον Γιάννη Κουζέλογλου, αφήνοντας στην Αθήνα τους τραυματίες Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Μετά την χθεσινή νίκη της ομάδας επί της Βιλερμπάν, ο Παναθηναϊκός έχει στρέψει πλήρως την προσοχή του στην αυριανή αναμέτρηση με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» αναχωρεί σε λίγη ώρα από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τον Εργκίν Αταμάν να αποφασίζει να πάρει στην αποστολή 14 παίκτες.

Ο Τούρκος τεχνικός συμπεριέλαβε στην αποστολή της ομάδας του και τον Γιάννη Κουζέλογλου, αφήνοντας στην Αθήνα τους τραυματίες Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.



