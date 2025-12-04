Super League: Πρόστιμα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Οnsports Τeam

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Stoiximan Superleague ανακοίνωσε τις ποινές του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ για τα όσα έγιναν στα παιχνίδια τους στην 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Σε αμφότερες τις ομάδες επιβλήθηκαν πρόστιμα, με εκείνο των «πρασίνων» να φτάνει τις 7,5 χιλ. ευρώ κι εκείνο του «δικεφάλου του βορρά» τα 5,5 χιλ. ευρώ.