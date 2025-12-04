Ομάδες

Οnsports Τeam 04 Δεκεμβρίου 2025, 15:10
SUPER LEAGUE

Ο Παναθηναϊκός στο πλευρό των Ατόμων με Αναπηρία

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός συνεχίζει τις κοινωνικές της δράσεις με μια πολύ όμορφη κίνηση, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία.

Η χθεσιν ήμέρα ήταν αφιερωμένη στα Άτομα με Αναπηρία και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε μία πολύ όμορφη κίνηση, δείχνοντας τις κοινωνικές της ευαισθησίες. 

Συγκεκριμένα η ΠΑΕ φιλοξένεισαι  μαθητές από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών/Βαρήκοων Λυκόβρυσης – Πεύκης, οι οποίοι συνόδευσαν μάλιστα και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Η 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, αποτελεί μια ημέρα αφιερωμένη στην ενίσχυση της συμπερίληψης και της ισότιμης συμμετοχής όλων στον αθλητισμό και την κοινωνία. Με αφορμή τη σημαντική αυτή ημέρα, ο Παναθηναϊκός φιλοξένησε στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», στην αναμέτρηση με την Κηφισιά, μαθητές από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών/Βαρήκοων Λυκόβρυσης – Πεύκης.

Οι μικροί μαθητές παρακολούθησαν από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και είχαν την χαρά να συνοδεύσουν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, ζώντας μια εμπειρία που θα θυμούνται για πάντα.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με συνέπεια τις κοινωνικές του δράσεις, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες που προάγουν τον σεβασμό, τη διαφορετικότητα και τη συμμετοχικότητα στον αθλητισμό και την καθημερινή ζωή».



