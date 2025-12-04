Αταμάν: «Μακάρι ο Φαρίντ να είναι στην καλύτερη πεντάδα του Final-4»

Ο Εργκίν Αταμάν αφού μίλησε για τη διακοπή των Εθνικών ομάδα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα του, σε μια και μόνο του ατάκα τα είπε όλα για τον Κένεθ Φαρίντ που πήρε το βραβείο του κορυφαίου παίκτη για τον Νοέμβριο.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την αυριανή αναμέτρηση με τη Βαλένθια και ο Εργκίν Αταμάν έχει και πάλι αρκετά προβλήματα να διαχειριστεί. Ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού μίλησε για την ισπανική ομάδα αλλά και για τους «πράσινους».

Αναλυτικά είπε:

Για τη Βαλένθια: «Τα αποτελέσματα που έχει δείχνουν ότι είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Παίζουν γρήγορα, τρέχουν, έχουν αρκετούς πόντους στον αιφνιδιασμό. Είναι αθλητική, σκληρή ομάδα και εμείς πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό του αγώνα. Να είμαστε έξυπνοι στην επίθεση και να μη δεχθούμε πόντους στον αιφνιδιασμό».

Για τη μεγάλη διακοπή: «Είναι ένα παιχνίδι μετά από 10 ημέρες και είναι μια δύσκολη κατάσταση. Βρισκόμασταν σε καλή κατάσταση πριν από τη διακοπή, με 4 συνεχόμενες νίκες και αύριο είναι μια νέα κατάσταση με δύσκολα παιχνίδια όπως με Αρμάνι και Φενέρ. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο από ότι έμαθα και πάλι. Ο κόσμος μας έχει βοηθήσει πολύ και ελπίζω να γίνει το ίδιο και αύριο και να πάρουμε την νίκη».

Για το αν η διακοπή βοήθησε για να ξεκουραστούν οι παίκτες: «Δεν είναι καλό που είχαμε τη διακοπή. Μια δυο μέρες είναι ΟΚ, αλλά 10 μέρες είναι πολύ για μια ομάδα. Είχαμε πολύ καλό ρυθμό και τώρα είναι επικίνδυνο για εμάς. Αυτό όμως συμβαίνει για όλους. Μπορεί αύριο να μην ξεκινήσουμε καλά τον αγώνα αλλά στη συνέχεια πιστεύω θα είμαστε ΟΚ».

Για το ότι ο Φαρίντ πήρε το βραβείο του MVP για τον Νοέμβριο: «Ο Φαρίντ με την ενέργεια του και την προσωπικότητά του αλλά και με τις εμφάνισεις τουυ άξιζε να πάρει το βραβείο. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που έχει κάνει. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί να κάνει τέτοια πράγματα τόσο γρήγορα κάποιος αθλητής. Είναι έμπειρος παίκτης και ελπίζω ότι θα συνεχίσει έτσι. Ελπίζω να είναι στην καλύτερα πεντάδα του Final-4».

Για τις απουσίες που θα έχει αύριο ο Παναθηναϊκός: «Ο Ομέρ θα παίξει κανονικά. Είναι υγιής και θα βρει χρόνο για να μας βοηθήσει. Το ίδιο και ο Γκραντ που είχε πρόβλημα με το στομάχι του αλλά προπονήθηκε. Δε θα παίξουν όμως οι Όσμαν, Χολμς και Σαμοντούροφ».