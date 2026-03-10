Indian Wells: Εξαιρετική εκκίνηση για Τσιτσιπά και Τζόκοβιτς - Πρόκριση στους «16» του διπλού

Print screen / Youtube

Οnsports Τeam

Πραγματοποιώντας επιβλητική εμφάνιση, οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασαν άνετα το εμπόδιο των κατόχων του τίτλου, Μαρσέλο Αρέβαλο και Μάτε Πάβιτς, επικρατώντας με 2-0 σετ (6-3, 6-2) και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «16» του διπλού στο Indian Wells.

Οι δύο τενίστες κυριάρχησαν πλήρως στο παιχνίδι, παρουσιάζοντας εξαιρετικά ποσοστά στο σερβίς αλλά και μεγάλη αποτελεσματικότητα στις επιστροφές, χρειάστηκαν μόλις 53 λεπτά για να αποκλείσουν μία από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, η οποία ήταν και στο Νο.3 του ταμπλό.

Τα στατιστικά τους αποτυπώνουν ξεκάθαρα την ανωτερότητά τους, μια και κέρδισαν 25 από τους 28 πόντους πίσω από το πρώτο σερβίς και 11 από τους 14 στο δεύτερο, ενώ έσβησαν και τα τέσσερα μπρέικ πόιντ που αντιμετώπισαν. Παράλληλα, κατάφεραν να «σπάσουν» τρεις φορές το σερβίς των αντιπάλων τους, ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό του αγώνα.

Στον δεύτερο γύρο, Τζόκοβιτς και Τσιτσιπάς θα βρουν απέναντί τους τους Άρθουρ Ριντερκνές και Βαλεντέν Βασερό, οι οποίοι στην πρεμιέρα απέκλεισαν τους Ντανίλ Μεντβέντεφ και Λέρνερ Τιέν με 7-5, 6-3.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζόκοβιτς συνεχίζει την πορεία του και στο μονό του τουρνουά, όπου στη φάση των «16» θα αντιμετωπίσει τον περσινό νικητή της διοργάνωσης, Τζακ Ντρέιπερ.