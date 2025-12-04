League Cup: Επίσημη αντίδραση ΠΑΟΚ - «Δεν θα παίξουμε στην έδρα του Ολυμπιακού»

Eurokinissi

Onsports Team

Ξεκάθαρος για τις προθέσεις του ΠΑΟΚ, ενόψει του τελικού του League Cup «Ν. Σαμαράς» κόντρα στον Ολυμπιακό, εμφανίστηκε ο Κώστας Παΐσιάδης, μετά την αλλαγή έδρας.

Ο πρόεδρος του «Δικέφαλου του Βορρά» λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της αλλαγής έδρας του τελικού κόντρα στον Ολυμπιακό, που είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί το απόγευμα της Παρασκευής (05/12) στις 16:45, μίλησε σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και τόνισε πως ο ΠΑΟΚ δεν προτίθεται να κατέβει να παίξει στην έδρα των Πειραιωτών.

«Πιστεύω ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατό για τον ΠΑΟΚ. Εάν δεν συμβεί αυτό που είχε συμφωνηθεί, δεν θα κατέβει η ομάδα να παίξει, η ομάδα δεν πρόκειται να πάει να αγωνιστεί σε μία περιοχή στην έδρα του Ολυμπιακού», ήταν τα λόγια του στο «Metropolis 95,5».

Και συνέχισε: «Στη Νέα Σμύρνη, αλλιώς δεν θα κατέβουμε και σε δεύτερο σενάριο, επειδή υπάρχει μεγάλο χρηματικό πρόστιμο (50.000), τότε θα κατεβάσουμε κάποιους νεαρούς αθλητές που έχουμε. Δεν θα παίξουμε στο Παλαιό Φάληρο, χωρίς κόσμο».

Τέλος, ο Κώστας Παΐσιάδης σχολιασε: «Αν θέλει η λίγκα και ο Ολυμπιακός θα πάμε σε διπλό τελικό. Εμάς μας ενημέρωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, εμείς δεν ερωτηθήκαμε, ήταν αυθαίρετη απόφαση. Η έδρα του τελικού είχε οριστεί από αρχές Αυγούστου, δεν γίνεται να δεχθούμε μία μονομερή απόφαση».