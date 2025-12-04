Λιγκ Καπ: Αλλαγή έδρας του τελικού εν αγνοία του ΠΑΟΚ - Δυσαρέσκεια στους Θεσσαλονικείς

Οnsports Τeam

Η ΕΣΑΠ, λίγες ώρες πριν τον τελικό του Λιγκ Καπ, ανακοίνωσε την αλλαγή έδρας του του τελικού με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να μην έχουν καμία επίσημη ενημέρωση από τους ανθρώπους της Ένωσης.

Έντονη δυσφορία έχει προκαλέσει στην ομάδα του ΠΑΟΚ το γεγονός πως λίγες ώρες πριν από το πρώτο σερβίς του τελικού του Λινγκ Καπ η ΕΣΑΠ αποφάσισε και ανακοίνωσε την αλλαγή της έδρας του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ ενημερώθηκε από την αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης και την ιστοσελίδα της διοργανώτριας αρχής για την απόφαση αυτή, με τους ανθρώπους της μίας εκ των δύο φιναλίστ του θεσμού και να μην ερωτούνται, αλλά και να μην ενημερώνονται αρμοδίως.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΣΑΠ:

«Η ΕΣΑΠ ανακοινώνει πως ο τελικός του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο Σοφία Μπεφόν του Παλαιού Φαλήρου και όχι στο γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας της Νέας Σμύρνης την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 16:45 και θα μεταδοθεί απ΄ευθείας από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ».

Είναι χαρακτηριστικό πως στην ομάδα του ΠΑΟΚ θεωρούν πως η εν λόγω αλλαγή δεν εξυπηρετεί καμία αθλητική ή οργανωτική ανάγκη. Αντιθέτως, όλα συγκλίνουν ότι δημιουργεί ένα περιβάλλον που ευνοεί ξεκάθαρα τον Ολυμπιακό, καθώς στο Φάληρο το γήπεδο θα είναι πρακτικά προσβάσιμο μόνο για τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων». Στη Νέα Σμύρνη κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο, αφού το ουδέτερο έδαφος και η πρόσβαση από διαφορετικές πλευρές δεν θα επέτρεπαν να δημιουργηθεί συνθήκη «μονοχρωμίας» στην κερκίδα.