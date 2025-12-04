ΑΕΚ: Η επιθυμία της οικογένειας για δωρεά στην «Ελπίδα», στη μνήμη της Καλλιρόης Αγγελοπούλου
Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ ΑΕΚ γνωστοποίησε την επιθυμία της οικογένειας Αγγελοπούλου αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στο σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» στη μνήμη της μητέρας του Προέδρου της ΚΑΕ, Μάκη Αγγελόπουλου, που έφυγε από τη ζωή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η ΑΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στο σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» σε μνήμη της πολυαγαπημένης μας ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ.
Αριθμοί λογαριασμού Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ»:
Τράπεζα Πειραιώς: ΙΒΑΝ: GR65 0172 0140 0050 1405 6260 756
Alpha Bank: IBAN: GR26 0140 1520 1520 0200 2000 515
Κωδικός δωρεάς: Ονοματεπώνυμο δωρητή – σε μνήμη ΚΑΛ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Παρακαλούμε μετά τη δωρεά σας επικοινωνήσατε με τα γραφεία του Συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ στο τηλ: 210-7700009 (Επιλ: 1) ή στο donations@elpida.org για τα στοιχεία της απόδειξής σας.
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας.