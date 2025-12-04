ΑΕΚ: Η επιθυμία της οικογένειας για δωρεά στην «Ελπίδα», στη μνήμη της Καλλιρόης Αγγελοπούλου

Οnsports Τeam

Η ΚΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει για την επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στο σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» σε μνήμη της Καλλιρόης Αγγελοπούλου.

Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ ΑΕΚ γνωστοποίησε την επιθυμία της οικογένειας Αγγελοπούλου αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στο σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» στη μνήμη της μητέρας του Προέδρου της ΚΑΕ, Μάκη Αγγελόπουλου, που έφυγε από τη ζωή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΑΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στο σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» σε μνήμη της πολυαγαπημένης μας ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ.

Επίσης, ενημερώνουμε, ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Παρακαλούμε πολύ όπως γίνει σεβαστή η επιθυμία της οικογένειας.

Αριθμοί λογαριασμού Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ»:

Τράπεζα Πειραιώς: ΙΒΑΝ: GR65 0172 0140 0050 1405 6260 756

Alpha Bank: IBAN: GR26 0140 1520 1520 0200 2000 515

Κωδικός δωρεάς: Ονοματεπώνυμο δωρητή – σε μνήμη ΚΑΛ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Παρακαλούμε μετά τη δωρεά σας επικοινωνήσατε με τα γραφεία του Συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ στο τηλ: 210-7700009 (Επιλ: 1) ή στο donations@elpida.org για τα στοιχεία της απόδειξής σας.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας.