Λίβερπουλ: Έντονη φημολογία για Τζέραρντ - Ο μεγάλος στόχος για τον πάγκο και οι επενδύσεις

EPA/VINCE MIGNOTT, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Ο Στίβεν Τζέραρντ εμφανίζεται ως το πρώτο φαβορί για να αναλάβει υπηρεσιακός προπονητής της Λίβερπουρ, καθώς η διοίκηση εξετάζει την απομάκρυνση του Αρνε Σλοτ και παράλληλα σχεδιάζει το καλοκαίρι μεγάλη αναδόμηση με στόχο την πρόσληψη του Λουίς Ενρίκε και την απόκτηση του Ζοάο Νέβες.

Η Λίβερπουλ φαίνεται αποφασισμένη να συνεχίσει τη δυναμική της παρουσία στη μεταγραφική αγορά, καθώς μετά το εντυπωσιακό περσινό καλοκαίρι, ετοιμάζει ακόμη πιο φιλόδοξες κινήσεις. Παρά τα περισσότερα από 400 εκατ. ευρώ που δαπανήθηκαν για τους Φλόριαν Βιρτς, Μίλος Κερκέζ, Τζέρεμι Φρίμπονγκ, Ούγκο Εκιτικέ και Αλεξάντερ Ισακ, οι «κόκκινοι» σκοπεύουν να προχωρήσουν σε νέα ηχηρή επένδυση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής ιστοσελίδας «Fichajes», η πρωταθλήτρια Αγγλίας αναμένεται να καταθέσει πρόταση ύψους 140 εκατ. λιρών στην Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του Ζοάο Νέβες. Ο 21χρονος Πορτογάλος μέσος, που αποκτήθηκε από την Μπενφίκα το καλοκαίρι του 2024 έναντι 70 εκατ. ευρώ, πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με 8 γκολ και 2 ασίστ σε 18 εμφανίσεις.

Το ενδεχόμενο μεταγραφής του Νέβες συνδέεται, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, και με την κατάσταση στον πάγκο της Λίβερπουλ. Η απόλυση του Αρνε Σλοτ θεωρείται δεδομένη, με τους «κόκκινους» να σχεδιάζουν την πρόσληψη υπηρεσιακού προπονητή μέχρι το τέλος της σεζόν και στη συνέχεια μία μεγάλη προσπάθεια για να φέρουν τον Λουίς Ενρίκε στο «Άνφιλντ» το καλοκαίρι.

Για την υπηρεσιακή λύση, η «Mirror» αποκαλύπτει ότι ο Στίβεν Τζέραρντ βρίσκεται ψηλά στη λίστα της διοίκησης. Ο θρύλος του συλλόγου, πλέον χωρίς ομάδα μετά το πέρασμά του από την Αλ Ετιφάκ στη Σαουδική Αραβία, εμφανίζεται έτοιμος να επιστρέψει, περιμένοντας απλώς το κάλεσμα της Λίβερπουλ.

Όσο για το σενάριο επιστροφής του Γιούργκεν Κλοπ, αυτό αποκλείστηκε από τον ίδιο τον Γερμανό τεχνικό, που πλέον έχει αναλάβει ρόλο επικεφαλής ποδοσφαίρου στη Red Bull. Έτσι, ο Λουίς Ενρίκε —ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο στην Παρί Σεν Ζερμέν έως το 2027 χωρίς ρήτρα εξαγοράς— παραμένει ο μεγάλος στόχος των «κόκκινων» για την επόμενη ημέρα.