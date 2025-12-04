Ομάδες

Με Γκραντ η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τη Βαλένθια - Εκτός Οσμάν, Χολμς, Σαμοντούροφ
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 04 Δεκεμβρίου 2025, 15:13
Με προβλήματα ολοκληρώνει την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός για την αυριανή αναμέτρηση με τη Βαλένθια. 

Προβλημάτων συνέχεια για τον Παναθηναϊκό, μία ημέρα πριν από το τζάμπολ της εντός έδρας αναμέτρησης με τη Βαλένθια για τη 14η αγωνιστικής της reagular season της EuroLeague. 

Ο Εργκίν Αταμάν καλείται να διαχειριστεί και πάλι σοβαρά αγωνιστικά θέματα, καθώς πέραν της γνωστής απουσίας του Ρισόν Χολμς δε θα έχει στη διάθεσή του τους Τσέντι Όσμαν και Αλέξανδρο Σαμοντούρφ. Ο πρώτος δεν έχει καταφέρει ακόμα να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα, ενώ ο νεαρός άσος του "τριφυλλιού" υπέστη διάστρεμμα και θα μείνει εκτός. 

Αντίθετα, κανονικά υπολογίζεται ο Τζέριαν Γκραντ ο οποίος ξεπέρασε την γαστρεντερίτιδα, πήρε μέρος κανονικά στο πρόγραμμα και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του. 


