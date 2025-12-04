Η Ολυμπιακή Φλόγα παραδόθηκε στους διοργανωτές του «Μιλάνο-Κορτίνα 2026»

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια μαγική στιγμή για όλους μας», δήλωσε ο Τζιοβάνι Μαλαγκό, πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής Μιλάνο-Κορτίνα, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου αναβίωσαν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896. Κάτω από τον συννεφιασμένο αθηναϊκό ουρανό και λόγω δυσμενών καιρικών προβλέψεων, οι διοργανωτές αναγκάσθηκαν να συντομεύσουν την τελετή και να ακυρώσουν την προγραμματισμένη συμμετοχή χιλιάδων μαθητών στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.
Παρόμοιες αλλαγές είχαν συμβεί στις 26 Νοεμβρίου στην αρχαία Ολυμπία, την γενέτειρα των Αγώνων το 776 π.Χ., όπου χρησιμοποιήθηκε η Ολυμπιακή Φλόγα που είχε ανάψει με τον παραδοσιακό τρόπο λίγες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από ένα εννέαήμερο ταξίδι στην Ελλάδα και την άφιξή της στην Ακρόπολη, η Ολυμπιακή Φλόγα θ' αρχίσει το ταξίδι της στην Ιταλία στις 6 Δεκεμβρίου.