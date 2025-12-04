Ομάδες

Η Ολυμπιακή Φλόγα παραδόθηκε στους διοργανωτές του «Μιλάνο-Κορτίνα 2026»
Οnsports Τeam 04 Δεκεμβρίου 2025, 14:42
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Η Ολυμπιακή Φλόγα παραδόθηκε στους διοργανωτές του «Μιλάνο-Κορτίνα 2026»

Η Ολυμπιακή Φλόγα για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, παραδόθηκε σήμερα (4/12) σε επίσημη τελετή στην Αθήνα, στους διοργανωτές των Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα. 

Η Ολυμπιακή Φλόγα για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, παραδόθηκε σήμερα (4/12) σε επίσημη τελετή στην Αθήνα, στους διοργανωτές των Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα,.

Στη συνέχεια η Ολυμπιακή Φλόγα θα  αναχωρήσει για την Ρώμη και για μια δίμηνη Λαμπαδηδρομία στην Ιταλία, εν' όψει της κορυφαίας διοργάνωσης, που θ' αρχίσει στις 6 Φεβρουαρίου.

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια μαγική στιγμή για όλους μας», δήλωσε ο Τζιοβάνι Μαλαγκό, πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής Μιλάνο-Κορτίνα, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου αναβίωσαν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896. Κάτω από τον συννεφιασμένο αθηναϊκό ουρανό και λόγω δυσμενών καιρικών προβλέψεων, οι διοργανωτές αναγκάσθηκαν να συντομεύσουν την τελετή και να ακυρώσουν την προγραμματισμένη συμμετοχή χιλιάδων μαθητών στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. 

Παρόμοιες αλλαγές είχαν συμβεί στις 26 Νοεμβρίου στην αρχαία Ολυμπία, την γενέτειρα των Αγώνων το 776 π.Χ., όπου χρησιμοποιήθηκε η Ολυμπιακή Φλόγα που είχε ανάψει με τον παραδοσιακό τρόπο λίγες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από ένα εννέαήμερο ταξίδι στην Ελλάδα και την άφιξή της στην Ακρόπολη, η Ολυμπιακή Φλόγα θ' αρχίσει το ταξίδι της στην Ιταλία στις 6 Δεκεμβρίου.

Μεταφερόμενη από 10.001 Λαμπαδηδρόμους, η δάδα θα διανύσει 12.000 χιλιόμετρα μέσα από μεγάλες ιταλικές πόλεις και φημισμένα αξιοθέατα, συμπεριλαμβανομένης της Σιένα και του αρχαιολογικού χώρου της Πομπηίας.
 
Η Ολυμπιακή Φλόγα θα περάσει από την Κορτίνα ντ' Αμπέτσο στις 26 Ιανουαρίου πριν φθάσει στο Μιλάνο στις 6 Φεβρουαρίου για την Τελετή Εναρξης στο θρυλικό γήπεδο ποδοσφαίρου «Σαν Σίρο». 
 


