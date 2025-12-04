Η Ολυμπιακή Φλόγα παραδόθηκε στους διοργανωτές του «Μιλάνο-Κορτίνα 2026»

Οnsports Τeam

Η Ολυμπιακή Φλόγα για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, παραδόθηκε σήμερα (4/12) σε επίσημη τελετή στην Αθήνα, στους διοργανωτές των Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα.

Στη συνέχεια η Ολυμπιακή Φλόγα θα αναχωρήσει για την Ρώμη και για μια δίμηνη Λαμπαδηδρομία στην Ιταλία, εν' όψει της κορυφαίας διοργάνωσης, που θ' αρχίσει στις 6 Φεβρουαρίου.