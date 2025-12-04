Μπράιτον: Αγωνία για Τζίμα - Φόβοι για σοβαρό τραυματισμό

Onsports Team

Την Πέμπτη (04/12) αναμένεται να ξεκαθαρίσει η κατάσταση του Στέφανου Τζίμα που τραυματίστηκε στον αγώνα με την Άστον Βίλα.

Σπουδαία ανατροπή πέτυχε την Τετάρτη (03/12) η Άστον Βίλα, επικρατώντας με 4-3 της Μπράιτον εκτός έδρας, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 μέσα στο πρώτο ημίωρο. Ωστόσο, τη λαμπρή αυτή νίκη επισκίασε ο σοβαρός – όπως όλα δείχνουν – τραυματισμός του Στέφανου Τζίμα.

Ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός με τους «γλάρους» στην Premier League, όμως η συμμετοχή του ολοκληρώθηκε πολύ νωρίς. Στο 24ο λεπτό, μετά από άσχημο πάτημα στην προσπάθειά του να πιέσει τον Πάου Τόρες, τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο και έπεσε στο έδαφος, παραμένοντας εκεί για αρκετά λεπτά. Το ιατρικό επιτελείο της Μπράιτον παρενέβη άμεσα, αλλά ο νεαρός φορ δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει και αντικαταστάθηκε από τον Χίσενγουλντ.

Ο Τζίμας θα υποβληθεί την Πέμπτη (04/12) σε ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες θα δείξουν το μέγεθος της ζημιάς. Παρά ταύτα, οι πρώτες εκτιμήσεις δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Ο προπονητής της Μπράιτον, Φάμπιαν Χιούρτζελερ, μιλώντας για τον τραυματισμό του παίκτη, ήταν συγκρατημένος: «Δεν φαινόταν και τόσο καλό. Όταν πρέπει να τεθείς εκτός λόγω τραυματισμού στο γόνατο, δεν είναι και ότι καλύτερο. Ελπίζω να πάνε όλα καλά για τον Στέφανο και οι εξετάσεις να μη δείξουν κάτι πολύ σοβαρό».