Ερνανγκόμεθ: «Ο Φαρίντ μου έδειξε τον δρόμο όταν ήμουν rookie»

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, τη σημασία της νίκης, ενώ αποθέωσε και τον Κένθ Φαρίντ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Παίρνουν πολύ καλές αποφάσεις. Καλή ομάδα, καλός προπονητής, καλοί παίκτες. Παίζουν επιθετικά. Θα είναι πολύ δυνατό παιχνίδι. Νομίζω ότι εδώ με τους οπαδούς θα είναι καλό παιχνίδι».

Για την διακοπή: «Δεν είμαι πολύ μεγάλος οπαδός των παραθύρων. Αλλά είμαστε επαγγελματίες. Πρέπει να επιστρέψουμε σε φόρμα. Η EuroLeague δεν σταματά, δεν περιμένει κανέναν».

Για τον Φαρίντ: «Ήρθε και μας έσωσε, έδωσε ενέργεια. Τον γνώρισα αρκετά χρόνια πριν στο NBA και ήταν ίδιος. Είναι δουλευταράς. Εγώ ήμουν rookie, ακόμη κι αν δεν μιλούσα αγγλικά, μού έδειξε τον δρόμο. Απολαμβάνω την εμπειρία δίπλα του, κάθε ημέρα».

Για το αν θέλει να στείλει ένα μήνυμα στον κόσμο στα ελληνικά: |Ξέρω πολλές κακές λέξεις στα ελληνικά. Στο τέλος της χρονιάς θα κάνω μία συνέντευξη στα ελληνικά. Είναι καταπληκτικοί. Το να παίζεις εδώ είναι δύσκολο για κάθε ομάδα. Στην έδρα μας με τους οπαδούς θα έχουμε καλό παιχνίδι|.