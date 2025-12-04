«Sun»: «Γιουβέντους και Ντόρτμουντ έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για Μουζακίτη»

Onsports Team

Ο νεαρός άσος του Ολυμπιακού είναι στο «στόχαστρο» των σπουδαίων ομάδων από Ιταλία και Γερμανία, όπως αποκαλύπτει η «Sun».

Οι τελευταίες μέρες μοιάζουν με παραμύθι για τον Χρήστο Μουζακίτη. Ο νεαρός χαφ του Ολυμπιακού συζητιέται για τη Ρεάλ Μαδρίτης, παίρνει σπουδαία βραβεία και το όνομά του «παίζει» δυνατά για ομάδες κορυφαίων πρωταθλημάτων.

Η συνέχεια σε αυτό το… χορό τιμής για τον νεαρό διεθνή, έρχεται από την «Sun». Όπως αποκαλύπτει η αγγλική εφημερίδα σε δημοσίευμά της, για τον 18χρονο άσο ενδιαφέρονται έντονα Γιουβέντους και Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Χαρακτηριστικά αναφέρει το δημοσίευμα:

«Η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Χρήστου Μουζακίτη από τον Ολυμπιακό. Ο νεαρός μέσος, 18 ετών, έχει σκοράρει δύο γκολ και έχει δώσει τέσσερις ασίστ σε 30 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις αυτή τη σεζόν. Ο Μουζακίτης είναι μέλος της πρώτης ομάδας του Ολυμπιακού υπό την καθοδήγηση του προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ και έχει προσελκύσει την προσοχή αρκετών κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Η Γιουβέντους επίσης φέρεται να είναι μεταξύ των συλλόγων που δείχνουν ενδιαφέρον για τον Χρήστο Μουζακίτη από τον Ολυμπιακό. Το 18χρονο ανερχόμενο ταλέντο στη μεσαία γραμμή, προσελκύει την προσοχή αρκετών κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων. Εκτός από τη Γιουβέντους, ομάδες όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Άρσεναλ, η Άστον Βίλα, η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η Μίλαν, η Μπράιτον, η Γουλβς, η Βιγιαρεάλ και η Ατλέτικο Μαδρίτης λέγεται ότι παρακολουθούν τον Μουζακίτη. Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του, που ξεχωρίζουν από το εντυπωσιακό διεθνές ντεμπούτο του με την Ελλάδα, τον έχουν καταστήσει έναν πολύ περιζήτητο παίκτη στην επερχόμενη μεταγραφική περίοδο».