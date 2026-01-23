Ομάδες

Οnsports Τeam 23 Ιανουαρίου 2026, 14:53
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Ο Μόρις έβγαλε τη μπότα και μετράει αντίστροφα

Θετικά νέα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα ο οποίος είδε τον Αμερικανό παίκτη να κάνει σημαντικό βήμα προς την επιστροφή του.

O Mόντε Μόρις μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση με τον Ολυμπιακό.

Η αποθεραπεία του «ερυθρόλευκου» παίκτη πάει πάρα πολύ καλά και πλέον συνεχίζεται χωρίς να φοράει την ειδική μπότα.

O γκαρντ του Ολυμπιακού βρέθηκε στο ΣΕΦ και συνέχισε τη θεραπεία του, μετρώντας πλέον αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.



