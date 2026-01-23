Ομάδες

Βόλος: Χωρίς έξι τιμωρημένους κόντρα στον Ολυμπιακό
Οnsports Τeam 23 Ιανουαρίου 2026, 14:45
SUPER LEAGUE

Βόλος: Χωρίς έξι τιμωρημένους κόντρα στον Ολυμπιακό

Η ομάδα του Βόλου αγωνίζεται αύριο στο Φάληρο κόντρα στους «ερυθρόλευκους» και αποφάσισε να δηλώσει έξι ποδοσφαιριστές της για να εκτίσουν τις ποινές τους.

Ο Βόλος θα αγωνιστεί απέναντι στον Ολυμπιακό το Σάββατο (24/1, 17:00) χωρίς έξι παίκτες, που αποφασίστηκε να εκτίσουν την ποινή τους λόγω καρτών σε αυτό το ματς.

Ο Χουάν Φεράντο δεν υπολογίζει για το παιχνίδι στο Φάληρο τους Κόμπα, Ασεχνούν, Σιαμπάνη, Χέρμανσον, Μύγα, Μαρτίνες, οι οποίοι είναι τιμωρημένοι.



