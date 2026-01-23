Ανάλυση OPTA: Οι πιθανότητες πρόκρισης του Ολυμπιακού - Φαβορί για τον τίτλο η Άρσεναλ

Οnsports Τeam

Οι προβλέψεις για το Champions League με μόλις μία αγωνιστική να απομένει για την ολοκλήρωση της League phase.

Η ιστοσελίδα "The Athletic", στηριζόμενη σε στοιχεία της βρετανικής εταιρείας αναλύσεων Opta, έκανε μία νέα προβολή με τα δεδομένα που έχουν σχηματιστεί μετά την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής στη League phase.

Στην ανάλυση απαντούνται τα ερωτήματα σχετικά με ποιες ομάδες θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση αλλά και ποια είναι εκείνη που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να σηκώσει το τρόπαιο στη Βουδαπέστη στις 30 Μαΐου.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, ο Ολυμπιακός έχει 57% πιθανότητες να προκριθεί στα playoffs της νοκ άουτ φάση, λιγότερες από 1% να βρεθεί στους «16» και επίσης λιγότερο από 1% να κατακτήσει το τρόπαιο.

Η Άρσεναλ με 31% παρουσιάζεται ως το μεγάλο φαβορί να διαδεχθεί την Παρί Σεν Ζερμέν στο θρόνο της Ευρώπης, μπροστά από την Μπάγερν (17%), ενώ το... βάθρο συμπληρώνει η Λίβερπουλ με 8%.