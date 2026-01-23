Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ανάλυση OPTA: Οι πιθανότητες πρόκρισης του Ολυμπιακού - Φαβορί για τον τίτλο η Άρσεναλ
Οnsports Τeam 23 Ιανουαρίου 2026, 15:28
CHAMPIONS LEAGUE / Ολυμπιακός

Ανάλυση OPTA: Οι πιθανότητες πρόκρισης του Ολυμπιακού - Φαβορί για τον τίτλο η Άρσεναλ

Οι προβλέψεις για το Champions League με μόλις μία αγωνιστική να απομένει για την ολοκλήρωση της League phase.

Η ιστοσελίδα "The Athletic", στηριζόμενη σε στοιχεία της βρετανικής εταιρείας αναλύσεων Opta, έκανε μία νέα προβολή με τα δεδομένα που έχουν σχηματιστεί μετά την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής στη League phase.

Στην ανάλυση απαντούνται τα ερωτήματα σχετικά με ποιες ομάδες θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση αλλά και ποια είναι εκείνη που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να σηκώσει το τρόπαιο στη Βουδαπέστη στις 30 Μαΐου.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, ο Ολυμπιακός έχει 57% πιθανότητες να προκριθεί στα playoffs της νοκ άουτ φάση, λιγότερες από 1% να βρεθεί στους «16» και επίσης λιγότερο από 1% να κατακτήσει το τρόπαιο.

Η Άρσεναλ με 31% παρουσιάζεται ως το μεγάλο φαβορί να διαδεχθεί την Παρί Σεν Ζερμέν στο θρόνο της Ευρώπης, μπροστά από την Μπάγερν (17%), ενώ το... βάθρο συμπληρώνει η Λίβερπουλ με 8%.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ στους φιλάθλους της: «Προστατεύουμε την ομάδα και την έδρα μας»
12 λεπτά πριν ΑΕΚ στους φιλάθλους της: «Προστατεύουμε την ομάδα και την έδρα μας»
EUROLEAGUE
Ιτούδης: «Έχουμε τραυματισμούς και ζητήματα που πρέπει να λύσουμε»
47 λεπτά πριν Ιτούδης: «Έχουμε τραυματισμούς και ζητήματα που πρέπει να λύσουμε»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας με τον Γιώργο Νίκα
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας με τον Γιώργο Νίκα
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Γαλλικό σενάριο για τον πανάκριβο Μπεράλντο
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Γαλλικό σενάριο για τον πανάκριβο Μπεράλντο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved