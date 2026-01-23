Ολυμπιακός: Sold out το ματς με τη Μπαρτσελόνα

Οnsports Τeam

Η ομάδα των «ερυθρόλευκων» ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια για το ματς με την ομάδα της Καταλονίας εξαντλήθηκαν και το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο.

Στις 29 Ιανουαρίου ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague και όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της ομάδας του Πειραιά το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα είναι κατάμεστο.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού... εξφάνισε όλα τα εισιτήρια του αγώνα και η ατμόσφαιρα αναμένεται να είναι πολύ δύσκολη για τον Τσάβι Πασκουάλ και τους παίκτες του.