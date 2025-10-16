Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αταμάν: «Να βελτιωνόμαστε μέσα από κάθε αγώνα, πάμε να κερδίσουμε την Εφές»
Onsports Team 16 Οκτωβρίου 2025, 15:28
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Αταμάν: «Να βελτιωνόμαστε μέσα από κάθε αγώνα, πάμε να κερδίσουμε την Εφές»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε κατά την αναχώρηση της ομάδας του για την Κωνσταντινούπολη και τόνισε πως ο Παναθηναϊκός AKTOR θα παρουσιάζεται βελτιωμένος σε κάθε αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη, όπου την Παρασκευή (17/10, 20:30) θα αντιμετωπίσει την Εφές, με τον Εργκίν Αταμάν να στέκεται στην παρουσία της δικής του ομάδας, στις δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο.

«Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην Ευρωλίγκα. Είναι σημαντικό το πως θα παίξουμε εμείς. Έχουμε την ικανότητα, έχουμε τη δύναμη να παίξουμε εναντίον οποιουδήποτε. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για την Εφές, είναι μια εξαιρετική ομάδα, πέτυχε μια σπουδαία νίκη πριν από δύο ημέρες κόντρα στον Ολυμπιακό. Πάμε εκεί για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα», είπε αρχικά ο Εργκίν Αταμάν και πρόσθεσε:

«Η ομάδα είναι έτοιμη. Ελπίζουμε πως σε κάθε παιχνίδι θα βελτιωνόμαστε, γιατί υπάρχουν στην ομάδα νέοι παίκτες, που πρέπει να προσαρμοστούν στο παιχνίδι μας. Δεν έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε πολλές προπονήσεις, οπότε μέσα από κάθε παιχνίδι ελπίζω πως όλοι θα καταλαβαίνουν καλύτερα τη στρατηγική μας».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Με 14 παίκτες στην Πόλη οι «πράσινοι»

Παναθηναϊκός: Με 14 παίκτες στην Πόλη οι «πράσινοι»
EUROLEAGUE

Γκραντ: «Ακόμα καλύτερη από πέρσι η Εφές»

Γκραντ: «Ακόμα καλύτερη από πέρσι η Εφές»

Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
AEK: Ο Σίλβα συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις! – Μέλος της κορυφαίας πεντάδας του BCL
36 λεπτά πριν AEK: Ο Σίλβα συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις! – Μέλος της κορυφαίας πεντάδας του BCL
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Άπαντες παρόντες στο Κορωπί
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Άπαντες παρόντες στο Κορωπί
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: Με 14 παίκτες στην Πόλη οι «πράσινοι»
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Με 14 παίκτες στην Πόλη οι «πράσινοι»
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Να βελτιωνόμαστε μέσα από κάθε αγώνα, πάμε να κερδίσουμε την Εφές»
2 ώρες πριν Αταμάν: «Να βελτιωνόμαστε μέσα από κάθε αγώνα, πάμε να κερδίσουμε την Εφές»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Diane Keaton: Η οικογένειά της αποκάλυψε την αιτία θανάτου της