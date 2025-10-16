Αταμάν: «Να βελτιωνόμαστε μέσα από κάθε αγώνα, πάμε να κερδίσουμε την Εφές»

Onsports Team

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε κατά την αναχώρηση της ομάδας του για την Κωνσταντινούπολη και τόνισε πως ο Παναθηναϊκός AKTOR θα παρουσιάζεται βελτιωμένος σε κάθε αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη, όπου την Παρασκευή (17/10, 20:30) θα αντιμετωπίσει την Εφές, με τον Εργκίν Αταμάν να στέκεται στην παρουσία της δικής του ομάδας, στις δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο.

«Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην Ευρωλίγκα. Είναι σημαντικό το πως θα παίξουμε εμείς. Έχουμε την ικανότητα, έχουμε τη δύναμη να παίξουμε εναντίον οποιουδήποτε. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για την Εφές, είναι μια εξαιρετική ομάδα, πέτυχε μια σπουδαία νίκη πριν από δύο ημέρες κόντρα στον Ολυμπιακό. Πάμε εκεί για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα», είπε αρχικά ο Εργκίν Αταμάν και πρόσθεσε:

«Η ομάδα είναι έτοιμη. Ελπίζουμε πως σε κάθε παιχνίδι θα βελτιωνόμαστε, γιατί υπάρχουν στην ομάδα νέοι παίκτες, που πρέπει να προσαρμοστούν στο παιχνίδι μας. Δεν έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε πολλές προπονήσεις, οπότε μέσα από κάθε παιχνίδι ελπίζω πως όλοι θα καταλαβαίνουν καλύτερα τη στρατηγική μας».