Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Σε ετοιμότητα ο «ερυθρόλευκος» μηχανισμός

Η Ε.Μ.Υ με έκτακτο δελτίο καιρού προειδοποιεί για την κακοκαιρία «Byron» που πλήττει τη χώρα μας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με την Αττική να είναι στο επίκεντρο και τον αγώνα του ΣΕΦ να… απειλείται.

Γιώργος Μπαρτζώκας και Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μπορεί να έχουν έτοιμα τα πλάνα τους για την αποψινή μεγάλη αναμέτρηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, δεν αποκλείεται όμως οι δύο τεχνικοί να υπολογίζουν χωρίς τον… ξενοδόχο.

Από χθες έχει αρχίσει έντονη κακοκαιρία να πλήττει τη χώρα στο σύνολό τους και σύμφωνα με έκτακτο δελτίο καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το βράδυ αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες με την Αττική να είναι στο επίκεντρο της κακοκαιρίας «Byron».

Κάτι που στον Ολυμπιακό απεύχονται γιατί αν οι προβλέψεις βγουν αληθινές τότε δεν αποκλείεται να υπάρξει τεράστιο πρόβλημα, αναφορικά με τη διεξαγωγή του αγώνα, για την 14η αγωνιστική της EuroLeague, λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν στο γήπεδο με την εισροή υδάτων.

Στον Ολυμπιακό υποστηρίζουν πως έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα για να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο πιθανό φαινόμενο, που μπορεί να εκθέσει ανεπανόρθωτα τόσο την ομάδα των «ερυθρόλευκων» αλλά και γενικότερα τον ελληνικό αθλητισμό.

Αναλυτικά το δελτίο της Ε.Μ.Υ.:

Σήμερα Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα