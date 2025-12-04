Ομάδες

Άρης: «Καταλάβαμε όλοι τι έργο θα δούμε την Κυριακή»
Οnsports Τeam 04 Δεκεμβρίου 2025, 13:32
SUPER LEAGUE

Άρης: «Καταλάβαμε όλοι τι έργο θα δούμε την Κυριακή»

Η διοίκηση του Άρη «ξαναχτύπησε» με νέα ανακοίνωση αναφορικά με την διαιτησία στο χθεσινό παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ και τους νέους ορισμούς ενόψει Τούμπας.

Ο Άρης έχει πολλά παράπονα από την χθεσινή διαιτησία του Παπαπέτρου, στον αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ και με νέα σημερινή του ανακοίνωση άφησε αιχμές και για τον ορισμό του Σέρβου διαιτητή και των συνεργατών του που θα διευθύνουν το ντέρμπι της Κυριακής στην Τούμπα. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

"Μετά τα χθεσινά, σήμερα ήρθε και… έδεσε το γλυκό. Με τους ορισμούς του Στεφάν Λανουά και του Πάολο Βαλέρι καταλάβαμε όλοι τι έργο θα δούμε την Κυριακή! 

Δηλαδή, κύριοι της ΚΕΔ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ για ιδανικότερο στο VAR αυτόν που είναι ΤΙΜΩΡΗΜΕΝΟΣ στην Ιταλία; Κάτι θα ξέρετε κ. Βαλέρι...
 
Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ζητάει αντικατάσταση τόσο του διαιτητή όσο και του VARista για το παιχνίδι της Κυριακής."


