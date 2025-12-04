Ομάδες

Μαρούσι: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ογκούντιραν
Οnsports Τeam 04 Δεκεμβρίου 2025, 13:35
BASKET LEAGUE

Μαρούσι: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ογκούντιραν

Την μεταγραφή του Ομοτάγιο Τζόρνταν Ογκούντιραν ανακοίνωσε η ομάδα των βορείων προαστίων. 

Το Μαρούσι προχώρησε στην απόκτηση του Ομοτάγιο Τζόρνταν Ογκούντιραν, αποκτώντας μια επιπλέον λύση στα γκαρντ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την απόκτηση του Αμερικανού (με ρίζες από την Νιγηρία), point guard, Jordan (Omotayo) Ogundiran (29, 1.80). Ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ξεκίνησε την σεζόν στους Bakken Bears της Δανίας με τους οποίους στο πρωτάθλημα κατέγραψε μέσο όρο 11 πόντους, 4.1 ριμπάουντ, 5.1 ασίστ και 1.6 κλεψίματα σε 7 αγώνες, ενώ στο Fiba Europe Cup οι επιδόσεις του ήταν 16.8 πόντοι (42.1% στο τρίποντο), 3 ριμπάουντ, 5.5 ασίστ σε 6 αγώνες.

Ο Jordan γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου του 1996 στο Chatsworth του Λος Άντζελες. Φοίτησε (2015-19) στο California State Polytechnic University της Pomona και έπαιξε για τους “Broncos”, όπως αποκαλούν την ομάδα μπάσκετ.
 
Είναι διεθνής με την Εθνική Νιγηρίας από το 2020

Jordan καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμαρουσίου



