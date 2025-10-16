Γκραντ: «Ακόμα καλύτερη από πέρσι η Εφές»

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη και το ματς με την ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ και ο Αμερικανός γκαρντ στέκεται στις δυσκολίες της αναμέτρησης.

Έστω και δύσκολα ο Παναθηναϊκός χθες το βράδυ επικράτησε της Βιλερμπάν και έφτασε στο 3-1 και σήμερα ταξιδεύει για την Πόλη και την πολύ δύσκολη αναμέτρηση με την Εφές. Ο Τζέριαν Γκραντ κατά την αναχώρηση της ομάδας στάθηκε στις δυσκολίες της αναμέτρησης.

Αναλυτικά είπε για:

Για τον αγώνα με την Εφές είπε: «Είναι η ομάδα που παίξαμε μαζί της την περσινή σεζόν στα playoffs. Πολύ δύσκολη ομάδα και φέτος είναι ακόμα καλύτερη. Θα είμαστε έτοιμοι για ένα δύσκολο παιχνίδι».

Για το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός για να πάρει την νίκη: «Θα πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να κάνουμε το παιχνίδι μας. Πάντα είναι δύσκολο να παίζεις εκτός έδρας και η Εφές έχει δυνατή έδρα και «θερμό» κοινό. Θα πρέπει να αντέξουμε στην πίεση».

Για την νίκη με τη Βιλερμπάν: «Θέλαμε να πάρουμε την νίκη. Είχαμε χάσει στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα στην έδρα μας και δε θέλαμε σε καμία περίπτωση να έχουμε και άλλη απώλεια στο.. σπίτι μας».