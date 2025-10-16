Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Γκραντ: «Ακόμα καλύτερη από πέρσι η Εφές»
Οnsports Τeam 16 Οκτωβρίου 2025, 15:23
EUROLEAGUE / Εφές Αναντόλου / Παναθηναϊκός

Γκραντ: «Ακόμα καλύτερη από πέρσι η Εφές»

Ο Παναθηναϊκός αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη και το ματς με την ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ και ο Αμερικανός γκαρντ στέκεται στις δυσκολίες της αναμέτρησης.

Έστω και δύσκολα ο Παναθηναϊκός χθες το βράδυ επικράτησε της Βιλερμπάν και έφτασε στο 3-1 και σήμερα ταξιδεύει για την Πόλη και την πολύ δύσκολη αναμέτρηση με την Εφές. Ο Τζέριαν Γκραντ κατά την αναχώρηση της ομάδας στάθηκε στις δυσκολίες της αναμέτρησης. 

Αναλυτικά είπε για:

Για τον αγώνα με την Εφές είπε: «Είναι η ομάδα που παίξαμε μαζί της την περσινή σεζόν στα playoffs. Πολύ δύσκολη ομάδα και φέτος είναι ακόμα καλύτερη. Θα είμαστε έτοιμοι για ένα δύσκολο παιχνίδι».

Για το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός για να πάρει την νίκη: «Θα  πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να κάνουμε το παιχνίδι μας. Πάντα είναι δύσκολο να παίζεις εκτός  έδρας και η Εφές έχει δυνατή έδρα και «θερμό» κοινό. Θα πρέπει να αντέξουμε στην πίεση».

Για την νίκη με τη Βιλερμπάν: «Θέλαμε να πάρουμε την νίκη. Είχαμε χάσει στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα στην έδρα μας και δε θέλαμε σε καμία περίπτωση να έχουμε και άλλη απώλεια στο.. σπίτι μας».  



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
AEK: Ο Σίλβα συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις! – Μέλος της κορυφαίας πεντάδας του BCL
37 λεπτά πριν AEK: Ο Σίλβα συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις! – Μέλος της κορυφαίας πεντάδας του BCL
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Άπαντες παρόντες στο Κορωπί
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Άπαντες παρόντες στο Κορωπί
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: Με 14 παίκτες στην Πόλη οι «πράσινοι»
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Με 14 παίκτες στην Πόλη οι «πράσινοι»
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Να βελτιωνόμαστε μέσα από κάθε αγώνα, πάμε να κερδίσουμε την Εφές»
2 ώρες πριν Αταμάν: «Να βελτιωνόμαστε μέσα από κάθε αγώνα, πάμε να κερδίσουμε την Εφές»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Diane Keaton: Η οικογένειά της αποκάλυψε την αιτία θανάτου της