Super League 2: Φιέστα ανόδου η Καλαμάτα, υποβιβάστηκε και μαθηματικά ο Παναργειακός
Οnsports team 15 Μαρτίου 2026, 18:37
Η Καλαμάτα έκανε φιέστα ανόδου κόντρα στον Ολυμπιακό Β’, τον οποίο νίκησε 1-0 στην Παραλία, ενώ ο Παναργειακός υποβιβάστηκε και μαθηματικά στη Γ’ Εθνική.

Η Καλαμάτα γιόρτασε με νίκη την επιστροφή της στη Super League, καθώς επικράτησε 1-0 του Ολυμπιακού Β’ στην Παραλία, μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο για να πανηγυρίσουν την άνοδο.

Το «χρυσό» γκολ για την ομάδα του Αλέκος Βοσνιάδης σημείωσε ο Χοσέτε Μιράντα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, προκαλώντας πανδαιμόνιο στο γήπεδο. Το γιορτινό κλίμα διατηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και κορυφώθηκε μετά το τελικό σφύριγμα, με τους φιλάθλους της Καλαμάτας να πανηγυρίζουν την επιστροφή της ομάδας στα μεγάλα «σαλόνια».

Στο άλλο παιχνίδι των playoffs, η Μαρκό επικράτησε 2-1, με ανατροπή, του Πανιωνίου. Οι «κυανέρυθροι» προηγήθηκαν με τον Βοΐλη στο 42ο λεπτό, όμως ο Μιούλερ στο 45+2′ και το εύστοχο πέναλτι του Νεκούλ στο 55′ διαμόρφωσαν το τελικό σκορ υπέρ της Μαρκό, η οποία είχε και δύο δοκάρια με τον Γιόχανσον.

Στα playouts, η Ελλάς Σύρου και η Athens Kallithea συνέχισαν με νίκες και έκαναν ακόμη ένα βήμα για την παραμονή τους στην κατηγορία. Οι Συριανοί επικράτησαν 3-1 του Παναργειακού, με τους «λύκους» να υποβιβάζονται και μαθηματικά στη Γ’ Εθνική. Παράλληλα, η Athens Kallithea πήρε σημαντικό διπλό στην Κρήτη απέναντι στα Χανιά, τα οποία παραμένουν σε δύσκολη θέση, ενώ το Αιγάλεω επικράτησε της Ηλιούπολη και παρέμεινε «ζωντανό» στη μάχη της παραμονής.

Η 5η αγωνιστική

Playoffs

  • Μαρκό – Πανιώνιος 2-1
  • Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’ 1-0

Η βαθμολογία

  1. Καλαμάτα 37
  2. Πανιώνιος 26
  3. Μαρκό 24
  4. Ολυμπιακός Β’ 18

Playouts

  • Ελλάς Σύρου – Παναργειακός 3-1
  • Χανιά – Athens Kallithea 1-2
  • Αιγάλεω – Ηλιούπολη 2-0

Η βαθμολογία

  1. Ελλάς Σύρου 23
  2. Αthens Kallithea 23
  3. Αιγάλεω 19
  4. Χανιά 13
  5. Ηλιούπολη 12
  6. Παναργειακός 3


