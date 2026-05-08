Πάει για το «μπαμ» με Βινίσιους η Μάντσεστερ Σίτι

Ανοιχτό παραμένει το θέμα της παραμονής του Βινίσιους στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του με τη «Βασίλισσα».

Την ίδια ώρα, η πλευρά του Βραζιλιάνου εξτρέμ εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του, σε περίπτωση που δεν βρεθεί κοινή γραμμή με τους Μαδριλένους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Μάντσεστερ Σίτι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εμφανίζεται έτοιμη να κινηθεί δυναμικά για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mundo Deportivo», οι «Πολίτες» βλέπουν την κατάσταση που επικρατεί στη Ρεάλ ως ευκαιρία για να κάνουν δικό τους τον 25χρονο αστέρα, ο οποίος μπαίνει στο τελευταίο έτος του συμβολαίου του από το ερχόμενο καλοκαίρι.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ ενδέχεται να βρίσκεται μπροστά στην τελευταία ευκαιρία πώλησης του παίκτη, καθώς ο Βινίσιους φέρεται να ζητά απολαβές αντίστοιχες με εκείνες του Κιλιάν Εμπαπέ προκειμένου να παραμείνει στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε εξέλιξη από το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο το κλίμα αστάθειας που επικρατεί στον σύλλογο φαίνεται πως έχει επηρεάσει σημαντικά την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, το αρνητικό κλείσιμο της σεζόν για τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και η ένταση που φέρεται να υπάρχει στα αποδυτήρια, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον.