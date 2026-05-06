Χαμός στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης: Χαστούκι Ρούντιγκερ στον Καρέρας

Ένα ακόμη περιστατικό που ενισχύει τα δημοσιεύματα περί κακού κλίματος στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης είδε το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με την Onda Cero, ο Αντόνιο Ρούντιγκερ φέρεται να χαστούκισε τον Άλβαρο Καρέρας.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στο διάστημα μεταξύ των αγώνων με την Αλαβές και τη Μπέτις, επιβεβαιώνοντας το τεταμένο κλίμα που επικρατεί στις τάξεις της «Βασίλισσας».

Παράλληλα, το The Athletic επιβεβαίωσε πως υπήρξε επεισόδιο ανάμεσα στον Ρούντιγκερ και ποδοσφαιριστή της πρώτης ομάδας, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι αρκετοί παίκτες έχουν εκφράσει δυσαρέσκεια προς τον Άλβαρο Αρμπελόα, με χαρακτηριστική περίπτωση τον Ντάνι Θεμπάγιος, ο οποίος έκτοτε έχει μείνει εκτός αποστολών.

Από την πλευρά του, ο Καρέρας έχει χάσει τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα, καθώς υπάρχει δυσαρέσκεια τόσο από τον προπονητή όσο και από τη διοίκηση του συλλόγου σχετικά με τη συμπεριφορά του.