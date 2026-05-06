· Ρεάλ Μαδρίτης

Χαμός στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης: Χαστούκι Ρούντιγκερ στον Καρέρας

Σε κρίση βρίσκονται τα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Αντόνιο Ρούντιγκερ χαστούκισε τον Άλβαρο Καρέρας, σύμφωνα με την Onda Cero.

Χαμός στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης: Χαστούκι Ρούντιγκερ στον Καρέρας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα ακόμη περιστατικό που ενισχύει τα δημοσιεύματα περί κακού κλίματος στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης είδε το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με την Onda Cero, ο Αντόνιο Ρούντιγκερ φέρεται να χαστούκισε τον Άλβαρο Καρέρας.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στο διάστημα μεταξύ των αγώνων με την Αλαβές και τη Μπέτις, επιβεβαιώνοντας το τεταμένο κλίμα που επικρατεί στις τάξεις της «Βασίλισσας».

Παράλληλα, το The Athletic επιβεβαίωσε πως υπήρξε επεισόδιο ανάμεσα στον Ρούντιγκερ και ποδοσφαιριστή της πρώτης ομάδας, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι αρκετοί παίκτες έχουν εκφράσει δυσαρέσκεια προς τον Άλβαρο Αρμπελόα, με χαρακτηριστική περίπτωση τον Ντάνι Θεμπάγιος, ο οποίος έκτοτε έχει μείνει εκτός αποστολών.

Από την πλευρά του, ο Καρέρας έχει χάσει τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα, καθώς υπάρχει δυσαρέσκεια τόσο από τον προπονητή όσο και από τη διοίκηση του συλλόγου σχετικά με τη συμπεριφορά του.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:55 ΜΠΑΣΚΕΤ

FIBA Basketball Champions League: Οι αγώνες της ΑΕΚ για το Final 4 στα «παρκέ» της COSMOTE TV

14:23 EUROLEAGUE

Οι ευχές της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον Δημήτρη Διαμαντίδη για τα γενέθλιά του

14:22 ONSPORTS

Παναθηναϊκός: «Υπέγραψε στη Μπόχουμ ο Τσόκαϊ»

14:06 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Εξετάζει και πάλι την περίπτωση του Τζολάκη η Φενέρμπαχτσε

14:03 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Αγώνας δρόμου για Γιακουμάκη και Χατσίδη ενόψει Ολυμπιακού

13:59 BET ON

Ώρα για ένα ακόμα ταμείο με τη BETMAT και τον Ανδρέα Ματθαιακάκη

13:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προτάθηκε στη Ρόμα ο Χρήστος Τζόλης

13:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χαμός στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης: Χαστούκι Ρούντιγκερ στον Καρέρας

13:20 OPINION

Ένα σενάριο ιδεατό και μια πολύ δύσκολη αποστολή

13:02 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο ξενοδοχείο των Ισπανών - Βίντεο

12:55 CHAMPIONS LEAGUE

Αρτέτα: «Γράψαμε ξανά ιστορία, ο κόσμος της Άρσεναλ κουβαλούσε κάθε μπάλα μαζί μας»

12:47 EUROLEAGUE

Ο Τζέιμς προανήγγειλε την αποχώρησή του από τη Μονακό: «Μένει να κάνουμε ένα ακόμα πριν πούμε αντίο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας