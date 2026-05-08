Χάος στο Copa Libertadores: Οπαδοί μπούκαραν στο γήπεδο για να μην γίνει το Ιντεπεντιέντε-Φλαμένγκο

Χάος στην Κολομβία με τους οπαδούς της Ιντεπετιέντε Μεντεγίν να διακόπτουν την αναμέτρηση με την Φλαμένγκο για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Copa Libertadores!

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα ενημέρωσης, το κλίμα στο σύλλογο από το Μεντεγίν είναι ιδιαίτερα τεταμένο, με τους οπαδούς να εμφανίζονται εξαγριωμένοι με τη διοίκηση, εκδηλώνοντας τις αντιδράσεις τους με ακραίο τρόπο.

Λίγα λεπτά αφού είχε ξεκινήσει η αναμέτρηση με την Φλαμένγκο, οι οπαδοί της Ιντεπεντιέντε εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, με την αστυνομία να μην μπορεί να τους συγκρατήσει.

Στις κερκίδες ξέσπασαν άγριοι καυγάδες, αναγκάζοντας την αστυνομία να παρέμβει για να προλάβει τα χειρότερα, ενώ έγινε και εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων.

Υπό αυτές τις συνθήκες η ασφάλεια των αθλητών ήταν αδύνατο να διασφαλιστεί, επομένως ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι κι έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε αργότερα την οριστική αναβολή της αναμέτρησης.

PROTESTAS EN ESTE MOMENTO EN EL ATANASIO GIRARDOT



La protesta de los hinchas del Medellín en el Atanasio para suspender el partido contra Flamengo por Copa Libertadores.



La mesa de seguridad en Medellín quería jugar el partido a puerta cerrada pero el DIM se opuso. pic.twitter.com/sr3oKRbwy4 — Barra Brava (@barrabrava_net) May 8, 2026