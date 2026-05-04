· ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Αποχώρησε από την ΤΣΣΚΑ ο διάδοχος του Νίκολιτς

Παρελθόν από τον πάγκο της ΤΣΣΚΑ Μόσχας αποτελεί ο Φάμπιο Σελεστίνι, με τον 50χρονο, διάδοχο του Μάρκο Νίκολιτς, να μην βγάζει όλη τη σεζόν στον πάγκο της Ρωσικής ομάδας.

Η εντός έδρας ήττα με 3-1 από τη Ζενίτ, έφερε ανακατατάξεις στον οργανισμό της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με τη διοίκηση της ομάδας να παίρνει την απόφαση να απομακρύνει τον Φάμπιο Σελεστίνι από τον πάγκο της ομάδας.

Ο 50χρονος αποτέλεσε τον διάδοχο του Μάρκο Νίκολιτς στην τεχνική ηγεσία, με τον Σέρβο να αποχωρεί το καλοκαίρι από τη Μόσχα για χάρη της ΑΕΚ.

Ο Σελεστίνι πρόλαβε να κοουτσάρει την ομάδα του στρατού σε 40 παιχνίδια, με απολογισμό 21 νίκες, έξι ισοπαλίες και 13 ήττες (81-66 γκολ).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΤΣΣΚΑ Μόσχας:

«Ο Φάμπιο Σελεστίνι αποχωρεί από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας
Ο σύλλογος και ο Ελβετός προπονητής έλυσαν τη σύμβαση κατόπιν κοινής συμφωνίας. Ο Ντμίτρι Ιγκόρεβιτς Ιγκντισάμοφ ορίστηκε αναπληρωτής προπονητής.
Ευχαριστούμε τον Φάμπιο Σελεστίνι για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ, το εντυπωσιακό ποδόσφαιρο και τις συγκινήσεις του 2025, καθώς και για την πίστη και την εξέλιξη των νεαρών ποδοσφαιριστών του συλλόγου.
Μαζί με τον Φάμπιο, αποχωρούν από το προπονητικό επιτελείο οι Μανέλ Εσπόσιτο, Χοσέ Μπλέσα, Χαβιέρ Νόγια, Γκαμπριέλε Μπαγκατίνι και Πάολο Φαβαρέτο».

