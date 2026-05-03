Φιορεντίνα: Θέλει να κρατήσει και τη νέα σεζόν τον Ντε Χέα

Ο Νταβίντ Ντε Χέα συμπληρώνει το καλοκαίρι δύο χρόνια παρουσίας στο «Αρτέμιο Φράνκι», με τη Φιορεντίνα να εμφανίζεται απόλυτα ικανοποιημένη από την απόδοσή του και να επιθυμεί την παραμονή του και για την επόμενη σεζόν, σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα.

Η δεύτερη σεζόν του Νταβίντ Ντε Χέα στη Φιορεντίνα δεν εξελίσσεται το ίδιο εντυπωσιακά με την πρώτη, γεγονός που έχει δημιουργήσει ερωτηματικά για το μέλλον του στο «Αρτέμιο Φράνκι».

Ο Ισπανός πορτιέρε αμείβεται με περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, στοιχείο που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Γιουβέντους, η οποία τον εξετάζει ως εναλλακτική λύση σε περίπτωση που δεν καταφέρει να αποκτήσει τον Άλισον Μπέκερ από τη Λίβερπουλ. Παρ’ όλα αυτά, η πλευρά της Φιορεντίνα δείχνει να μην έχει πρόθεση να τον παραχωρήσει.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Νικολό Σκίρα, η διοίκηση των «βιόλα» και ο αθλητικός διευθυντής, Φάμπιο Παράτσι θεωρούν τον Ντε Χέα σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού για τη νέα σεζόν και σκοπεύουν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ, ώστε να στηριχθούν στην εμπειρία του και να προχωρήσουν σε ανανέωση της ομάδας με νεότερους παίκτες γύρω του.

