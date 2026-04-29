Τσιώλης στο OnSports: «Σφραγίζει μία ομάδα ένας τίτλος - Ελπίζω να μείνει η ΑΕΛ στην Super League»

Ο προπονητής του Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος τη φετινή σεζόν δίνει τη δική του… μάχη, μαζί με την «Ελαφρά Ταξιαρχία» για την επιστροφή του συλλόγου εκεί που ανήκει, έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Σάκης Τσιώλης μίλησε αποκλειστικά στο Onsports για την επιτυχία του ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου, τη «μάχη» με τον Απόλλωνα, αλλά και την κούρσα τίτλου.

Αρχικά, θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο για τη «μάχη» που δίνετε με τον Απόλλωνα Σμύρνης για την άνοδο από την Α’ κατηγορία της Αθήνας…

«Ο στόχος που έχει τεθεί εδώ και 14 - 15 μήνες που έχει αναλάβει ο κύριος Κούκας, που είναι προσωπικός και οικογενειακός μου φίλος, είναι μόνο η άνοδος. Να επαναφέρουμε τον Απόλλωνα Σμύρνης όσο πιο ψηλά μπορούμε. Και ο πρώτος μας στόχος φέτος ήταν να ανέβει η ομάδα κατηγορία. Η συγκυρία η φετινή ήταν εξαιρετική, αφού έχουμε στην ομάδα καλά παιδιά και είναι καλή παίκτες. Έτσι, φτιάξαμε μια εξαιρετική ομάδα. Παίζουμε κατά γενική ομολογία όμορφο ποδόσφαιρο και έχουμε ένα ιστορικό γήπεδο για έδρα. Στην κατηγορία υπάρχουν δύσκολες ομάδες, ιστορικές. Είναι μία δύσκολη κατηγορία και έχουμε φτάσει να παλεύουμε με τον Φωστήρα για την άνοδο. Αυτή τη στιγμή έχουμε προβάδισμα 4 βαθμών, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Δεν έχουμε τελειώσει και θέλουμε να πάρουμε τη νίκη στο ματς με την Αλσούπολη, για να δώσουμε χαρά στον κόσμο και να γιορτάσουν μαζί με την ομάδα στο τελευταίο ματς».

Σταθήκατε στην στήριξη του κόσμου. Πόσο σημαντική ήταν η παρουσία του για σας;

«Δεν το συζητάμε αυτό. Ήταν η μακράν η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους και πραγματικά ο κόσμος στήριξε την ομάδα, από την αρχή μέχρι το τέλος και συμπαραστάθηκε στον άνθρωπο που οραματίστηκε όλο αυτό. Στο τελευταίο παιχνίδι, αποθεώνοντας τους παίκτες και τους προπονητές, τους είπα, δεν χρειάζεται η αποθέωση για τους προπονητές, εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την στήριξή σας. Και ο λόγος έχει να κάνει με το γεγονός πως η ομάδα αυτή δεν είναι γι’ αυτό το επίπεδο».

Θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο ΟΦΗ έφτασε στην κατάκτηση και επιβεβαίωσε το ντεφορμάρισμα του ΠΑΟΚ…

«Έχω φτάσει σε τελικούς τόσο ως ποδοσφαιριστής, όσο και ως προπονητής. Μάλιστα, αν υπήρχε το VAR στον πιο πρόσφατο με τον Αστέρα, τότε το Κύπελλο δεν αποκλείεται να ήταν στην Τρίπολη. Ο τελικός είναι ένα παιχνίδι και αν μια ομάδα πηγαίνει σ’ αυτό το ματς χωρίς να είναι φαβορί, τότε μπορείς να λειτουργήσεις με λιγότερη πίεση και άγχος. Ειδικά αν έχεις έναν κόουτς και μία διοίκηση που σε στηρίζουν, τότε έχεις πιθανότητες να πάρεις το Κύπελλο. Το όμορφο για τον ΌΦΗ ήταν πως αγωνίστηκε με ένταση και ταχύτητα και στη «μάχη» του κέντρου, ο Ανδρούτσος με τον Κωστούλα έκαναν τρομερή δουλειά και επιβλήθηκαν των Οζντόεφ και Μεϊτέ. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και τα παιδιά του ΟΦΗ το ήθελαν πάρα πολύ. Βέβαια, όλα φάνηκαν στην ισοφάριση του Φούντα, καθώς λίγο νωρίτερα ο Ζίβκοβιτς έχασε μία σημαντική ευκαιρία, αλλά από την στιγμή που ο ΟΦΗ ισοφάρισε, βγήκε πιο ψηλά, πίεσε, είχε ένταση και επικράτησε στον τελικό».

Είναι σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο που μία ομάδα όπως ο ΟΦΗ έφτασε στην κατάκτηση του Κυπέλλου, έπειτα από ένα πλάνο που είχε στηριχθεί εξ ολοκλήρου στο ποδόσφαιρο;

«Αναμφίβολα, η κατάκτηση ενός τίτλου «σφραγίζει» την πορεία μιας ομάδας. Με την ΑΕΛ είχαμε φτάσει σε δύο τελικούς, το ’80 και το ’83, αλλά πήγαμε το ’84 και το πήραμε. Σίγουρα δίνει ψυχολογία η κατάκτηση του Κυπέλλου, όχι μόνο στον ΟΦΗ, αλλά και σε άλλες ομάδες να πιστέψουν πως μπορούν να φτάσουν στην κατάκτηση. Το Κύπελλο Ελλάδας είναι μία σημαντική διοργάνωση. Σφραγίζει την ιστορία της. Βέβαια, αυτό που κάναμε με την ΑΕΛ και κατακτήσαμε το πρωτάθλημα ήταν κάτι σπάνιο, αλλά το Κύπελλο μπορεί να είναι στόχος για κάθε ομάδα. Την δεκαετία του ’80 ο ΟΦΗ ήταν ο μεγάλος αντίπαλος της ΑΕΛ στις ομάδες της περιφέρειας. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει καλή δουλειά στον ΟΦΗ, έχουν βγει ποδοσφαιριστές, η ομάδα βγάζει ταχύτητα στο παιχνίδι της και υπάρχει μία σημαντική οργάνωση στη διοίκηση. Παράλληλα, υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις, όπως το αθλητικό κέντρο. Η Κρήτη θεωρώ ότι έχει μεγάλες δυνατότητες».

Ο ΟΦΗ ήταν ο μεγάλος αντίπαλος της ΑΕΛ, όπως αναφέρατε νωρίτερα. Θεωρείτε πως μπορεί η Λάρισα να παραμείνει στην κατηγορία;

«Εύχομαι να μπορέσει να πετύχει τον στόχο της παραμονής. Η ομάδα έχει την ποιότητα και την ένταση. Την Κυριακή, κόντρα στον Πανσερραϊκό καλό θα ήταν να βγάλει αυτοματισμούς και να διεκδικήσει την παραμονή στην κατηγορία και θα είναι δυσάρεστο να μην μείνει στην πρώτη κατηγορία. Έχω την πεποίθηση ότι θα μπορέσουν να πάρουν το παιχνίδι και να το γυρίσουν. Μάλιστα, αν τα καταφέρει, τότε θα έχει το ματς με τον Αστέρα στην έδρα της και θα μπορέσει να παραμείνει στην κατηγορία».

Τέλος, θα ήθελα το σχόλιό σας για τη «μάχη» του τίτλου. Θεωρείτε πως η ΑΕΚ είναι το ακλόνητο φαβορί;

«Υπάρχουν παραδείγματα μία ομάδα που έχει προβάδισμα 8-10 βαθμών, αλλά στο τέλος δεν τα κατάφερε και έχασε το πρωτάθλημα. Όσο και αν είναι η ΑΕΚ σε καλή κατάσταση και μπορεί να παίρνει τα αποτελέσματα. Τότε έχει τον πρώτο λόγο. Υπάρχουν δύσκολα παιχνίδια στη συνέχεια και αυτή η αγωνιστική της Κυριακής θα δείξει αν μπορεί να πάρει τον τίτλο. Αυτή τη στιγμή μόνο ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που μπορεί να την πιέσει. Από την άλλη, δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να διεκδικήσει κάτι. Το μόνο που μπορεί να παλέψει, αν πάρει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, είναι να διεκδικήσει τη 2η θέση».