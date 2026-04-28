Καρέτσας: Διαθέσιμος για τα επόμενα παιχνίδια της Γκενκ

Αισιοδοξία στο στρατόπεδο της Γκενκ, με τις εξετάσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα να βγαίνουν καθαρές μετά τον τραυματισμό που υπέστη ο Έλληνας στο παιχνίδι κόντρα στη Σταντάρ Λιέγης.

Ανησυχία υπήρξε στις τάξεις της Γκενκ μετά το τραυματισμό που υπέστη ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο κυριακάτικο παιχνίδι κόντρα στη Σταντάρ Λιέγης.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας εξτρέμ γύρισε το πόδι του και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το χορτάρι.

Οι εξετάσεις που υπεβλήθη ο 18χρονος ωστόσο ήταν καθησυχαστικές, με τον Καρέτσα να δίνει το παρών στο φινάλε της σεζόν.

Η Γκενκ βρίσκεται στην 5η θέση του Βελγικού πρωταθλήματος σε απόσταση δύο βαθμών από τη θέση που οδηγεί σε Ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ο Καρέτσας τη φετινή σεζόν έχει γράψει συνολικά 47 συμμετοχές, με απολογισμό τρία γκολ και 18 ασίστ.