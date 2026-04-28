Καρέτσας: Διαθέσιμος για τα επόμενα παιχνίδια της Γκενκ
Αισιοδοξία στο στρατόπεδο της Γκενκ, με τις εξετάσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα να βγαίνουν καθαρές μετά τον τραυματισμό που υπέστη ο Έλληνας στο παιχνίδι κόντρα στη Σταντάρ Λιέγης.
Ανησυχία υπήρξε στις τάξεις της Γκενκ μετά το τραυματισμό που υπέστη ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο κυριακάτικο παιχνίδι κόντρα στη Σταντάρ Λιέγης.
Συγκεκριμένα ο Έλληνας εξτρέμ γύρισε το πόδι του και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το χορτάρι.
Οι εξετάσεις που υπεβλήθη ο 18χρονος ωστόσο ήταν καθησυχαστικές, με τον Καρέτσα να δίνει το παρών στο φινάλε της σεζόν.
Η Γκενκ βρίσκεται στην 5η θέση του Βελγικού πρωταθλήματος σε απόσταση δύο βαθμών από τη θέση που οδηγεί σε Ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Ο Καρέτσας τη φετινή σεζόν έχει γράψει συνολικά 47 συμμετοχές, με απολογισμό τρία γκολ και 18 ασίστ.
?K. Karetsas (18)??— Gündo (@GabrielSaray08) March 17, 2026
★ Kenan-Yıldız-Like ?
★ 37 maç 12g/2a
★ Sağlam 10
★ Şutör
★ Uzun Paslar
★ Ölümcül ortalar
★ Maç başına 2.1 kilit pas
★ Dribling
★ Sol ayağına hakim
★ 30 M Euroya bitir direkt 11'e at
★ İhtimal varsa kesinlikle kaçırılmamalıpic.twitter.com/B82vrD2opj