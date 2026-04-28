Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Η επίσημη κατάταξη ενημερώθηκε με τα νέα κριτήρια της FIFA

Οι κανόνες πρόκρισης και η τρέχουσα κατάταξη των ομάδων με βάση την πορεία στο Champions League.

Η FIFA δημοσίευσε την Δευτέρα (27/04) τα νέα επίσημα κριτήρια βαθμολόγησης για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2029, καθώς η σεζόν 2025/26 πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της και διαμορφώνεται σταδιακά το νέο πλαίσιο πρόκρισης.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα, που θα ισχύσει για τον προκριματικό κύκλο 2025-2028, προβλέπεται ενιαία βαθμολογία για όλες τις συνομοσπονδίες: 3 βαθμοί για νίκη, 1 για ισοπαλία και 3 βαθμοί για πρόκριση σε κάθε φάση της διοργάνωσης. Παράλληλα, οι ομάδες που εξασφαλίζουν απευθείας πρόκριση στους «16» θα λαμβάνουν μπόνους 12 βαθμών.

Η τελική λίστα των ομάδων για τη διοργάνωση του 2029 θα οριστικοποιηθεί στο τέλος της σεζόν 2027/28, με τη μορφή των 32 συμμετεχόντων να παραμένει το επικρατέστερο σενάριο, όπως αναφέρει το «calcioefinanza».

Στο πλαίσιο των άμεσων προκρίσεων, ήδη έχουν εξασφαλίσει θέση οι νικητές των τελευταίων διοργανώσεων: Παρί Σεν Ζερμέν, Αλ Αχλί, Πυραμίδες, Φλαμένγκο και Κρουζ Αζούλ.

Παράλληλα, εξετάζεται περιορισμός σε δύο ομάδες ανά χώρα, γεγονός που θα διαμορφώσει τις τελικές 32 θέσεις, με 12 εξ αυτών να προέρχονται από την UEFA.

Η βαθμολογία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2029 έχει ως εξής, πριν από τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του Champions League (* ομάδες που εξακολουθούν να διεκδικούν την ευρωπαϊκή διοργάνωση 2025/26):

Άρσεναλ 103 βαθμοί*

Παρί Σεν Ζερμέν 97 * (έχει ήδη προκριθεί μετά την κατάκτηση του UCL 2024/25)

Μπάγερν 92 *

Μπαρτσελόνα 92

Λίβερπουλ 78

Ίντερ 76

Ρεάλ Μαδρίτης 75

Ατλέτικο Μαδρίτης 74 *

Μπορούσια Ντόρτμουντ 58

Μπάγερ Λεβερκούζεν 57

Σπόρτινγκ Λισαβόνας 56

Μάντσεστερ Σίτι 48

Αταλάντα 46

Άστον Βίλα 43

Μπριζ 43

Γιουβέντους 43

Μπενφίκα 41

Αϊντχόφεν 38

Μονακό 37

Τότεναμ 35