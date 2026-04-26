Κόμο: Δουβίκας λαμπρός, την οδηγεί στο Champions League

Με σκόρερ τον Τάσο Δουβίκα η Κόμο επικράτησε με 2-0 της Τζένοα και ανέβηκε στην 5 η θέση της Serie A, με το όνειρο του UCL να είναι ακόμη υπαρκτό.

Με 2-0 στην έδρα της Τζένοα επικράτησε η Κόμο που είδε σε ένα ακόμη παιχνίδι τον Τάσο Δουβίκα να βρίσκει δίχτυα.

Ο Έλληνας σέντερ φορ πέτυχε το 12ο του προσωπικό τέρμα σε 34 αγώνες στη Serie A και υπέγραψε τη νίκη για την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας, που την διατηρεί στη μάχη για την έξοδο στο Champions League της επόμενης χρονιάς.

Δείτε το γκολ:

Douvikas acaba de meter un golazo de nueve puro en el Como de Cesc Fábregas.



El Betis lo quiso y ahora en vez de a este monstruo tenemos al Chimy y a Bakambu eh, que conste pic.twitter.com/yo38z1LJ8M — Ceballismo ? (@LaCeballoneta) April 26, 2026

Η βαθμολογία της Serie A:

1. Ίντερ – 78 βαθμοί (33 αγ.)

2. Νάπολι – 69 βαθμοί (34 αγ.)

3. Μίλαν – 66 βαθμοί (33 αγ.)

4. Γιουβέντους – 63 βαθμοί (33 αγ.)

5. Κόμο – 61 βαθμοί (34 αγ.)

6. Ρόμα – 61 βαθμοί (34 αγ.)

7. Αταλάντα – 54 βαθμοί (33 αγ.)

8. Μπολόνια – 48 βαθμοί (34 αγ.)

9. Λάτσιο – 47 βαθμοί (33 αγ.)

10. Σασουόλο – 46 βαθμοί (34 αγ.)

11. Ουντινέζε – 43 βαθμοί (33 αγ.)

12. Πάρμα – 42 βαθμοί (34 αγ.)

13. Τορίνο – 40 βαθμοί (33 αγ.)

14. Τζένοα – 39 βαθμοί (34 αγ.)

15. Φιορεντίνα – 37 βαθμοί (34 αγ.)

16. Κάλιαρι – 33 βαθμοί (33 αγ.)

17. Λέτσε – 29 βαθμοί (34 αγ.)

18. Κρεμονέζε – 28 βαθμοί (34 αγ.)

19. Βερόνα – 19 βαθμοί (34 αγ.)

20. Πίζα – 18 βαθμοί (34 αγ.)