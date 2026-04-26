Κόμο: Δουβίκας λαμπρός, την οδηγεί στο Champions League
Με σκόρερ τον Τάσο Δουβίκα η Κόμο επικράτησε με 2-0 της Τζένοα και ανέβηκε στην 5η θέση της Serie A, με το όνειρο του UCL να είναι ακόμη υπαρκτό.
Με 2-0 στην έδρα της Τζένοα επικράτησε η Κόμο που είδε σε ένα ακόμη παιχνίδι τον Τάσο Δουβίκα να βρίσκει δίχτυα.
Ο Έλληνας σέντερ φορ πέτυχε το 12ο του προσωπικό τέρμα σε 34 αγώνες στη Serie A και υπέγραψε τη νίκη για την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας, που την διατηρεί στη μάχη για την έξοδο στο Champions League της επόμενης χρονιάς.
Douvikas acaba de meter un golazo de nueve puro en el Como de Cesc Fábregas.— Ceballismo ? (@LaCeballoneta) April 26, 2026
Η βαθμολογία της Serie A:
1. Ίντερ – 78 βαθμοί (33 αγ.)
2. Νάπολι – 69 βαθμοί (34 αγ.)
3. Μίλαν – 66 βαθμοί (33 αγ.)
4. Γιουβέντους – 63 βαθμοί (33 αγ.)
5. Κόμο – 61 βαθμοί (34 αγ.)
6. Ρόμα – 61 βαθμοί (34 αγ.)
7. Αταλάντα – 54 βαθμοί (33 αγ.)
8. Μπολόνια – 48 βαθμοί (34 αγ.)
9. Λάτσιο – 47 βαθμοί (33 αγ.)
10. Σασουόλο – 46 βαθμοί (34 αγ.)
11. Ουντινέζε – 43 βαθμοί (33 αγ.)
12. Πάρμα – 42 βαθμοί (34 αγ.)
13. Τορίνο – 40 βαθμοί (33 αγ.)
14. Τζένοα – 39 βαθμοί (34 αγ.)
15. Φιορεντίνα – 37 βαθμοί (34 αγ.)
16. Κάλιαρι – 33 βαθμοί (33 αγ.)
17. Λέτσε – 29 βαθμοί (34 αγ.)
18. Κρεμονέζε – 28 βαθμοί (34 αγ.)
19. Βερόνα – 19 βαθμοί (34 αγ.)
20. Πίζα – 18 βαθμοί (34 αγ.)