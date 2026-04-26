Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κόμο: Δουβίκας λαμπρός, την οδηγεί στο Champions League
EPA
Onsports Team 26 Απριλίου 2026, 18:38
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Κόμο / Τζένοα

Κόμο: Δουβίκας λαμπρός, την οδηγεί στο Champions League

Με σκόρερ τον Τάσο Δουβίκα η Κόμο επικράτησε με 2-0 της Τζένοα και ανέβηκε στην 5η θέση της Serie A, με το όνειρο του UCL να είναι ακόμη υπαρκτό.

Με 2-0 στην έδρα της Τζένοα επικράτησε η Κόμο που είδε σε ένα ακόμη παιχνίδι τον Τάσο Δουβίκα να βρίσκει δίχτυα. 

Ο Έλληνας σέντερ φορ πέτυχε το 12ο του προσωπικό τέρμα σε 34 αγώνες στη Serie A και υπέγραψε τη νίκη για την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας, που την διατηρεί στη μάχη για την έξοδο στο Champions League της επόμενης χρονιάς.

Δείτε το γκολ: 

 Η βαθμολογία της Serie A:

1. Ίντερ – 78 βαθμοί (33 αγ.)
2. Νάπολι – 69 βαθμοί (34 αγ.)
3. Μίλαν – 66 βαθμοί (33 αγ.)
4. Γιουβέντους – 63 βαθμοί (33 αγ.)
5. Κόμο – 61 βαθμοί (34 αγ.)
6. Ρόμα – 61 βαθμοί (34 αγ.)
7. Αταλάντα – 54 βαθμοί (33 αγ.)
8. Μπολόνια – 48 βαθμοί (34 αγ.)
9. Λάτσιο – 47 βαθμοί (33 αγ.)
10. Σασουόλο – 46 βαθμοί (34 αγ.)
11. Ουντινέζε – 43 βαθμοί (33 αγ.)
12. Πάρμα – 42 βαθμοί (34 αγ.)
13. Τορίνο – 40 βαθμοί (33 αγ.)
14. Τζένοα – 39 βαθμοί (34 αγ.)
15. Φιορεντίνα – 37 βαθμοί (34 αγ.)
16. Κάλιαρι – 33 βαθμοί (33 αγ.)
17. Λέτσε – 29 βαθμοί (34 αγ.)
18. Κρεμονέζε – 28 βαθμοί (34 αγ.)
19. Βερόνα – 19 βαθμοί (34 αγ.)
20. Πίζα – 18 βαθμοί (34 αγ.)



