ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, Λουτσέσκου: «Πέρασε από τις ψυχές μας, ένας... τυφώνας»

Στις πολύ μεγάλες δυσκολίες και στις «σκληρές» στιγμές που έπρεπε να διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ στην εφετινή σεζόν εντός κι εκτός γηπέδου εστίασε ο προπονητής του δικεφάλου του Βορρά, Ράζβαν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (25/4, 20:30) μεγάλου τελικού Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΟΦΗ στο «Πανθεσσαλικό».

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ τόνισε πως στην εφετινή σεζόν ήταν σαν να πέρασε πάνω απ’ τις ψυχές όλων στην ομάδα ένας... τυφώνας, ενώ υπογράμμισε ότι η ομάδα του πρέπει να ελέγξει απόλυτα τα συναισθήματά της, απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει τον απόλυτο σεβασμό του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ράζβαν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου:

-Για το αν προλαβαίνει ο ΠΑΟΚ να ξαναδείξει το πρόσωπο που είχε δείξει:

«Προσωπικά μπορώ να πω ότι είναι ένας ιδιαίτερος τελικός. Πρέπει να παραδεχτώ ότι για μένα κάθε παιχνίδι απαιτητικό είναι ξεχωριστό. Έτσι είμαι φτιαγμένος, να κερδίζω, αν δεν κερδίζω είμαι... νεκρός για κάποιες μέρες. Πέρασε από πάνω μας, από τις ψυχές μας, ένας... τυφώνας με πολλά άσχημα συναισθήματα. Η ιστορία της σεζόν, είναι παρόμοια με την ιστορία του ΠΑΟΚ. Έπρεπε να ξεπεράσουμε περίπλοκες δυσκολίες, ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα στο Κύπελλο, ένα από τα πιο δύσκολα. Στην Ευρώπη το ίδιο και στο πρωτάθλημα. Μετά είχαμε τις δύσκολες συγκυρίες με τους τραυματισμούς, κάποια από αυτά μέσα από... τρελές καταστάσεις. Από εκεί και πέρα οι απώλειες μέσα στη σεζόν, το παιχνίδι στη Λιόν, στον δρόμο της Ρουμανίας, έπειτα η δολοφονία, μετά η απώλεια του Μιρτσέα, ο χαμός του αδελφού του κυρίου Σαββίδη, όλα αυτά επηρεάζουν τον οργανισμό, όμως είμαστε μπροστά σας εδώ. Μπροστά στο τρόπαιο και πρέπει να δείξουμε την προσωπικότητα μας και τη δύναμη μας. Επιστρέφοντας στους τραυματισμούς, αυτό μας οδήγησε σε ένα μοτίβο διαφορετικό με ποδοσφαιριστές που ήρθαν τον Δεκέμβριο, αυτοί αντί να εντάσσονται, αναγκάστηκαν να γίνουν βασικοί, χωρίς την υποστήριξη των υπολοίπων τραυματιών. Σε κάθε περίπτωση ένας τελικός είναι ιδιαίτερο παιχνίδι, η φετινή σεζόν το κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερο. Είμαστε μία ομάδα που δεν παίζει για τον εαυτό της, αλλά για τους φιλάθλους της που ζουν για αυτή τη διαδικασία».

-Για το πως είναι οι ποδοσφαιριστές ψυχολογικά:

«Δεν συμμετείχαμε σε αυτή την εκδήλωση των 100 χρόνων. Ήταν κάτι ξεχωριστό βέβαια. Ότι ζήσαμε ήταν απίστευτο και δείχνει τι πραγματικά σημαίνει ΠΑΟΚ. Αυτό εκφράζει τον ΠΑΟΚ, 100 χρόνια μάχες και αντίδραση και δυσκολίες που πάντα προσπερνούσε η ομάδα. Είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι, έχουμε δείξει την εμπειρία μας από δύσκολα ματς τα τελευταία χρόνια, ειδικά πέρσι. Πρέπει να ελέγξουμε τα συναισθήματα μας και να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Δεν είναι εύκολο να παίζεις απέναντι στον ΠΑΟΚ ακόμα και σε αυτή την κατάσταση. Να έχουμε την πλήρη αποφασιστικότητα».

-Για το αν θεωρεί τον ΠΑΟΚ φαβορί, ένα σχόλιο για τον ΟΦΗ και αν θα διαφοροποιήσει τα πλάνα του:

«Όπως σημείωσαν και οι ίδιοι, ο ΟΦΗ είναι σε καλή φόρμα και με όμορφη ατμόσφαιρα. Μία ομάδα που έχει αυτοπεποίθηση τον τελευταίο καιρό με τα καλά αποτελέσματα. Υπάρχει δουλειά του προπονητή αλλά και των παικτών. Μία ομάδα που αξίζει όλον τον σεβασμό και ειδικότερα από μας που τους αντιμετωπίζουμε αύριο».

-Για το τι εστιάζει στον ΟΦΗ:

«Πιστεύω ότι είστε πολύ ειλικρινείς και σωστοί, αλλά σε τέτοια παιχνίδια δεν παίζουν ρόλο τα λόγια. Είπαμε ήδη αρκετά. Είναι μία ομάδα δουλεμένη από τον προπονητή και προετοιμασμένη με ποιοτικούς παίκτες. Ο ΟΦΗ πρέπει να είναι περήφανος για τους παίκτες του».

-Για το αν είναι το κατάλληλο timing για τον ΠΑΟΚ:

«Η απόφαση να παιχτεί το παιχνίδι αυτό πάρθηκε τον Αύγουστο, οπότε έχουμε να παίξουμε αύριο τον τελικό όπως ορίστηκε».