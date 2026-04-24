Πέλκας ενόψει ΟΦΗ: «Μου έχουν λείψει τα τρόπαια, τέτοια ματς τα κερδίζεις, δεν τα παίζεις»

Δείτε τις δηλώσεις που παραχώρησε ο Δημήτρης Πέλκας πριν το μεγάλο παιχνίδι με τον ΟΦΗ για τον τελικό του Κυπέλλου (25/4, 20:30) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ διασταυρώνουν τα ξίφη τους με φόντο το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Σε δηλώσεις του πριν το μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην ομάδα της Κρήτης, ο Δημήτρης Πέλκας τόνισε πως τέτοιου είδους παιχνίδια μπαίνεις για να τα κερδίσεις και όχι απλά να τα παίξεις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

Για το... απόλυτο στους τελικούς: «Είναι ένας ακόμα τελικός. Ένα ματς με τρόπαιο πάνω στο τραπέζι. Αυτά τα ματς όπως είχε πει και ο Αντρέ σε μία συνέντευξή του, δεν τα παίζεις, τα κερδίζεις. Αυτό πρέπει να γίνει και το Σάββατο και να κερδίσουμε το τρόπαιο».

Για το αν του... έλειψαν τα τρόπαια, καθώς έχει να κατακτήσει από το 2019: «Είναι το τελευταίο τρόπαιο στην καριέρα μου εκείνο. Έχουν περάσει 6-7 χρόνια, οπότε μου έλειψε αρκετά και θέλω να το ξαναζήσω».

Για το τι κρίνει έναν τελικό: «Το πάθος, πόσο πολύ το θες. Να υπάρξει αυτό που υπήρχε στην γιορτή που κάναμε στην Αριστοτέλους, μετά από μία κακή εμφάνιση και κακό αποτέλεσμα. Είδαμε την τρέλα των οπαδών για την ομάδα. Θα βοηθήσει αυτή η θετική ενέργεια, να είμαστε συσπειρωμένοι για να φέρουμε ένα τρόπαιο. Για μένα λείπουν τρόπαια από αυτή την ομάδα. Πρέπει να... γεμίσουμε την ομάδα με τρόπαια».

Για το τι θα έλεγε στον κόσμο: «1,2,4 ΠΑΟΚ».