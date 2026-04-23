Λαμίν Γιαμάλ: Χάνει την υπόλοιπη σεζόν της Μπαρτσελόνα - Τι ισχύει για το Μουντιάλ

Onsports Team

Ο Λαμίν Γιαμάλ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, αλλά όχι το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για την Μπαρτσελόνα, καθώς ο Λαμίν Γιαμάλ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, ωστόσο αναμένεται να είναι κανονικά στο Μουντιάλ.

«Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι ο παίκτης της πρώτης ομάδας, Λαμίν Γιαμάλ, υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο στο αριστερό του πόδι. Ο παίκτης θα υποβληθεί σε συντηρητική θεραπεία. Ο Λαμίν Γιαμάλ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν και αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος της Καταλονίας.

COMUNICADO MÉDICO



Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.



El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está… pic.twitter.com/ckPJM8K3pZ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 23, 2026

Ο παίκτης υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία στο προπονητικό κέντρο Ciutat Esportiva Joan Gamper, καθώς τραυματίστηκε την Τετάρτη (22/4) κατά την εκτέλεση του πέναλτι που τελικά έδωσε τη νίκη στην Μπαρτσελόνα εναντίον της Θέλτα (1-0).

Σταμάτησε για λίγο πριν σουτάρει και ξαφνικά έσπρωξε το πόδι του προς τα εμπρός. Αμέσως μετά το γκολ, κατέρρευσε στο έδαφος, συνειδητοποιώντας ξεκάθαρα ότι είχε τραυματιστεί. Αμέσως δέχθηκε ιατρική φροντίδα στον αγωνιστικό χώρο και γρήγορα έγινε σαφές ότι έπρεπε να αντικατασταθεί.

Εν τω μεταξύ, ο Ζοάν Κανσέλο προπονήθηκε κανονικά σήμερα (23/4) μετά το χτύπημα που υπέστη στο δεξί του πόδι στο πρώτο ημίχρονο εναντίον της Θέλτα. Ο Πορτογάλος παίκτης ένιωσε σημαντικό πόνο σε μια περιοχή πάνω από το γόνατο και έγινε προληπτικά αλλαγή. Τελικά, αποδείχθηκε ότι ήταν απλώς ένα δυνατό χτύπημα.