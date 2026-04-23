Λαμίν Γιαμάλ: Χάνει την υπόλοιπη σεζόν της Μπαρτσελόνα - Τι ισχύει για το Μουντιάλ
Onsports Team 23 Απριλίου 2026, 20:02
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Μπαρτσελόνα

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για την Μπαρτσελόνα, καθώς ο Λαμίν Γιαμάλ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, ωστόσο αναμένεται να είναι κανονικά στο Μουντιάλ.

«Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι ο παίκτης της πρώτης ομάδας, Λαμίν Γιαμάλ, υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο στο αριστερό του πόδι. Ο παίκτης θα υποβληθεί σε συντηρητική θεραπεία. Ο Λαμίν Γιαμάλ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν και αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος της Καταλονίας.

Ο παίκτης υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία στο προπονητικό κέντρο Ciutat Esportiva Joan Gamper, καθώς τραυματίστηκε την Τετάρτη (22/4) κατά την εκτέλεση του πέναλτι που τελικά έδωσε τη νίκη στην Μπαρτσελόνα εναντίον της Θέλτα (1-0).

Σταμάτησε για λίγο πριν σουτάρει και ξαφνικά έσπρωξε το πόδι του προς τα εμπρός. Αμέσως μετά το γκολ, κατέρρευσε στο έδαφος, συνειδητοποιώντας ξεκάθαρα ότι είχε τραυματιστεί. Αμέσως δέχθηκε ιατρική φροντίδα στον αγωνιστικό χώρο και γρήγορα έγινε σαφές ότι έπρεπε να αντικατασταθεί.

Εν τω μεταξύ, ο Ζοάν Κανσέλο προπονήθηκε κανονικά σήμερα (23/4) μετά το χτύπημα που υπέστη στο δεξί του πόδι στο πρώτο ημίχρονο εναντίον της Θέλτα. Ο Πορτογάλος παίκτης ένιωσε σημαντικό πόνο σε μια περιοχή πάνω από το γόνατο και έγινε προληπτικά αλλαγή. Τελικά, αποδείχθηκε ότι ήταν απλώς ένα δυνατό χτύπημα.



