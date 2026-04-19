Bundesliga: Πρωταθλήτρια με τεσσάρα η Μπάγερν – Πήρε το 35ο της ιστορίας της

Οι Βαυαροί ήταν πρωταθλητές καιρό τώρα, κόντρα στην Στουτγάρδη (4-2) το έκαναν και μαθηματικά, εξασφαλίζοντας από την 30η αγωνιστική τον τίτλο.

Η Μπάγερν Μονάχου είναι κάτι περισσότερο από μια ομάδα για τη Γερμανία. Οι Βαυαροί μοιάζουν να αποτελούν μια κατηγορία τους και οι υπόλοιποι να αγωνίζονται σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Αυτό πιστοποιήθηκε στην έδρα της ομάδας του Κομπανί με το 4-2 επί της Στουτγάρδης. Αποτέλεσμα που έδωσε και μαθηματικά το πρωτάθλημα στην Μπάγερν!

???????. Mehr als verdient. Was für ein Team. ? pic.twitter.com/8Oj8fNMFBt — FC Bayern München (@FCBayern) April 19, 2026

Το 35ο της ιστορίας της ομάδας του Μονάχου. Με 15 βαθμούς περισσότερους από τη Ντόρτμουντ, «καπάρωσε» τον τίτλο και στρέφει πλέον την προσοχή της στο Champions League.

BUNDESLIGA – 30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ζανκτ Πάουλι-Κολωνία 1-1

(69' Μετς - 86' πέν. Βαλντσμιντ)

Λεβερκούζεν-Άουγκσμπουργκ 1-2

(12' Σικ-15', 90'+ Ρίντερ)

Βέρντερ Βρέμης-Αμβούργο 3-1

(37', 57' Στάγκε, 90' Πουέρτας-41' Γκλάτζελ)

Ουνιόν Βερολίνου-Βόλφσμπουργκ 1-2

(82' Μπερκ-11' Βίμερ, 46' Πεϊτσίνοβιτς)

Χοφενχάιμ-Ντόρτμουντ 2-1

(41' πεν., 90'+ Κράμαριτς-87' Γκιρασί)

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Λειψία 1-3

(34' Λάρσον - 27' Ντιομάντ, 70' Νούσα, 81' Χάρντερ))

Φράιμπουργκ-Χαϊντενχάιμ 2-1

(24' Μανζάμπι, 83' Εγκεστάιν-58' Ζιβζιβάντζε)

Μπάγερν Μονάχου-Στουτγάρδη 4-2

(31' Γκερέιρο, 33' Τζάκσον, 37' Ντέιβις, 52' Κέιν-21' Φούρλιχ, 89' Αντρές)

Γκλάντμπαχ-Μάιντς 19/4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μπάγερν Μονάχου 79

Ντόρτμουντ 64

Λειψία 59

Στουτγάρδη 56

Χοφενχάιμ 54

Λεβερκούζεν 53

Φράιμπουργκ 43

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 42

Άουγκσμπουργκ 34

Μάιντς 33 -29αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 32

Κολωνία 31

Βέρντερ Βρέμης 31

Αμβούργο 31

Γκλάντμπαχ 30 -29αγ.

Ζανκτ Πάουλι 26

Βόλφσμπουργκ 24

Χαϊντενχάιμ 19

Οι πρωταθλητές Γερμανίας:

1903 VfB Λειψίας

1905 Ουνιόν 92 Βερολίνου

1906 VfB Λειψίας

1907 Φραϊμπούργκερ FC

1908 Βικτόρια Βερολίνου

1909 Φένιξ Καρλσρούης

1910 Καρλσρούερ FV

1911 Βικτόρια Βερολίνου

1912 Χολστάιν Κίελ

1913 VfB Λειψίας

1914 Γκρόιτερ Φιρτ

1920 Νυρεμβέργη

1921 Νυρεμβέργη

1922 -

1923 Αμβούργο

1924 Νυρεμβέργη

1925 Νυρεμβέργη

1926 Γκρόιτερ Φιρτ

1927 Νυρεμβέργη

1928 Αμβούργο

1929 Γκρόιτερ Φιρτ

1930 Χέρτα Βερολίνου

1931 Χέρτα Βερολίνου

1932 Μπάγερν Μονάχου

1933 Φορτούνα Ντίσελντορφ

1934 Σάλκε

1935 Σάλκε

1936 Νυρεμβέργη

1937 Σάλκε

1938 Ανόβερο

1939 Σάλκε

1940 Σάλκε

1941 Ραπίντ Βιέννης

1942 Σάλκε

1943 Ντρέσντνερ SC

1944 Ντρέσντνερ SC

1948 Νυρεμβέργη

1949 VfR Μανχάιμ

1950 Στουτγάρδη

1951 Καϊζερσλάουτερν

1952 Στουτγάρδη

1953 Καϊζερσλάουτερν

1954 Ανόβερο

1955 Ροτ-Βάις Έσεν

1956 Ντόρτμουντ

1957 Ντόρτμουντ

1958 Σάλκε

1959 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης

1960 Αμβούργο

1961 Νυρεμβέργη

1962 Κολωνία

1963 Ντόρτμουντ

1964 Κολωνία

1965 Βέρντερ Βρέμης

1966 Μόναχο 1860

1967 Αϊντραχτ Μπραουνσβάιχ

1968 Νυρεμβέργη

1969 Μπάγερν Μοναχου

1970 Γκλάντμπαχ

1971 Γκλάντμπαχ

1972 Μπάγερν Μονάχου

1973 Μπάγερν Μονάχου

1974 Μπάγερν Μονάχου

1975 Γκλάντμπαχ

1976 Γκλάντμπαχ

1977 Γκλάντμπαχ

1978 Κολωνία

1979 Αμβούργο

1980 Μπαγερν Μονάχου

1981 Μπάγερν Μονάχου

1982 Αμβούργο

1983 Αμβούργο

1984 Στουτγάρδη

1985 Μπάγερν Μονάχου

1986 Μπάγερν Μονάχου

1987 Μπάγερν Μονάχου

1988 Βέρντερ Βρέμης

1989 Μπάγερν Μονάχου

1990 Μπάγερν Μονάχου

1991 Καϊζερσλάουτερν

1992 Στουτγάρδη

1993 Βέρντερ Βρέμης

1994 Μπάγερν Μονάχου

1995 Ντόρτμουντ

1996 Ντόρτμουντ

1997 Μπάγερν Μονάχου

1998 Καϊζερσλάουτερν

1999 Μπάγερν Μονάχου

2000 Μπάγερν Μονάχου

2001 Μπάγερν Μονάχου

2002 Ντόρτμουντ

2003 Μπάγερν Μονάχου

2004 Βέρντερ Βρέμης

2005 Μπάγερν Μονάχου

2006 Μπάγερν Μονάχου

2007 Στουτγάρδη

2008 Μπάγερν Μονάχου

2009 Βόλφσμπουργκ

2010 Μπάγερν Μονάχου

2011 Ντόρτμουντ

2012 Ντόρτμουντ

2013 Μπάγερν Μονάχου

2014 Μπάγερν Μονάχου

2015 Μπάγερν Μονάχου

2016 Μπάγερν Μονάχου

2017 Μπάγερν Μονάχου

2018 Μπάγερν Μονάχου

2019 Μπάγερν Μονάχου

2020 Μπάγερν Μονάχου

2021 Μπάγερν Μονάχου

2022 Μπάγερν Μονάχου

2023 Μπάγερν Μονάχου

2024 Μπάγερ Λεβερκούζεν

2025 Μπάγερν Μονάχου

2026 Μπάγερν Μονάχου

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

35 τίτλοι: Μπάγερν Μονάχου

9 τίτλοι: Νυρεμβέργη

8 τίτλοι: Ντόρτμουντ

7 τίτλοι: Σάλκε

6 τίτλοι: Αμβούργο

5 τίτλοι: Στουτγάρδη, Γκλάντμπαχ

4 τίτλοι: Βέρντερ Βρέμης, Καϊζερσλάουτερν

3 τίτλοι: Κολωνία, Γκρόιτερ Φιρτ, VfB Λειψίας (νυν Λοκομοτίβ Λειψίας)

2 τίτλοι: Χέρτα Βερολίνου, Βικτόρια Βερολίνου, Ντρέσντνερ SC, Ανόβερο

1 τίτλος: Καρλσρούερ FV, Χολστάιν Κίελ, Μόναχο 1860, Ουνιόν 92 Βερολίνου, Φένιξ Καρλσρούης, Φορτούνα Ντίσελντορφ, Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, Βόλφσμπουργκ, Φραϊμπούργκερ FC, Ραπίντ Βιέννης, VfR Μανχάιμ, Ροτ-Βάις Έσεν, Αϊντραχτ Μπραουνσβάιχ, Μπάγερ Λεβερκούζεν