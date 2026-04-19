Bundesliga: Πρωταθλήτρια με τεσσάρα η Μπάγερν – Πήρε το 35ο της ιστορίας της
Οι Βαυαροί ήταν πρωταθλητές καιρό τώρα, κόντρα στην Στουτγάρδη (4-2) το έκαναν και μαθηματικά, εξασφαλίζοντας από την 30η αγωνιστική τον τίτλο.
Η Μπάγερν Μονάχου είναι κάτι περισσότερο από μια ομάδα για τη Γερμανία. Οι Βαυαροί μοιάζουν να αποτελούν μια κατηγορία τους και οι υπόλοιποι να αγωνίζονται σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Αυτό πιστοποιήθηκε στην έδρα της ομάδας του Κομπανί με το 4-2 επί της Στουτγάρδης. Αποτέλεσμα που έδωσε και μαθηματικά το πρωτάθλημα στην Μπάγερν!
???????. Mehr als verdient. Was für ein Team. ? pic.twitter.com/8Oj8fNMFBt— FC Bayern München (@FCBayern) April 19, 2026
Το 35ο της ιστορίας της ομάδας του Μονάχου. Με 15 βαθμούς περισσότερους από τη Ντόρτμουντ, «καπάρωσε» τον τίτλο και στρέφει πλέον την προσοχή της στο Champions League.
BUNDESLIGA – 30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ζανκτ Πάουλι-Κολωνία 1-1
(69' Μετς - 86' πέν. Βαλντσμιντ)
Λεβερκούζεν-Άουγκσμπουργκ 1-2
(12' Σικ-15', 90'+ Ρίντερ)
Βέρντερ Βρέμης-Αμβούργο 3-1
(37', 57' Στάγκε, 90' Πουέρτας-41' Γκλάτζελ)
Ουνιόν Βερολίνου-Βόλφσμπουργκ 1-2
(82' Μπερκ-11' Βίμερ, 46' Πεϊτσίνοβιτς)
Χοφενχάιμ-Ντόρτμουντ 2-1
(41' πεν., 90'+ Κράμαριτς-87' Γκιρασί)
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Λειψία 1-3
(34' Λάρσον - 27' Ντιομάντ, 70' Νούσα, 81' Χάρντερ))
Φράιμπουργκ-Χαϊντενχάιμ 2-1
(24' Μανζάμπι, 83' Εγκεστάιν-58' Ζιβζιβάντζε)
Μπάγερν Μονάχου-Στουτγάρδη 4-2
(31' Γκερέιρο, 33' Τζάκσον, 37' Ντέιβις, 52' Κέιν-21' Φούρλιχ, 89' Αντρές)
Γκλάντμπαχ-Μάιντς 19/4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μπάγερν Μονάχου 79
Ντόρτμουντ 64
Λειψία 59
Στουτγάρδη 56
Χοφενχάιμ 54
Λεβερκούζεν 53
Φράιμπουργκ 43
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 42
Άουγκσμπουργκ 34
Μάιντς 33 -29αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 32
Κολωνία 31
Βέρντερ Βρέμης 31
Αμβούργο 31
Γκλάντμπαχ 30 -29αγ.
Ζανκτ Πάουλι 26
Βόλφσμπουργκ 24
Χαϊντενχάιμ 19
Οι πρωταθλητές Γερμανίας:
1903 VfB Λειψίας
1905 Ουνιόν 92 Βερολίνου
1906 VfB Λειψίας
1907 Φραϊμπούργκερ FC
1908 Βικτόρια Βερολίνου
1909 Φένιξ Καρλσρούης
1910 Καρλσρούερ FV
1911 Βικτόρια Βερολίνου
1912 Χολστάιν Κίελ
1913 VfB Λειψίας
1914 Γκρόιτερ Φιρτ
1920 Νυρεμβέργη
1921 Νυρεμβέργη
1922 -
1923 Αμβούργο
1924 Νυρεμβέργη
1925 Νυρεμβέργη
1926 Γκρόιτερ Φιρτ
1927 Νυρεμβέργη
1928 Αμβούργο
1929 Γκρόιτερ Φιρτ
1930 Χέρτα Βερολίνου
1931 Χέρτα Βερολίνου
1932 Μπάγερν Μονάχου
1933 Φορτούνα Ντίσελντορφ
1934 Σάλκε
1935 Σάλκε
1936 Νυρεμβέργη
1937 Σάλκε
1938 Ανόβερο
1939 Σάλκε
1940 Σάλκε
1941 Ραπίντ Βιέννης
1942 Σάλκε
1943 Ντρέσντνερ SC
1944 Ντρέσντνερ SC
1948 Νυρεμβέργη
1949 VfR Μανχάιμ
1950 Στουτγάρδη
1951 Καϊζερσλάουτερν
1952 Στουτγάρδη
1953 Καϊζερσλάουτερν
1954 Ανόβερο
1955 Ροτ-Βάις Έσεν
1956 Ντόρτμουντ
1957 Ντόρτμουντ
1958 Σάλκε
1959 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης
1960 Αμβούργο
1961 Νυρεμβέργη
1962 Κολωνία
1963 Ντόρτμουντ
1964 Κολωνία
1965 Βέρντερ Βρέμης
1966 Μόναχο 1860
1967 Αϊντραχτ Μπραουνσβάιχ
1968 Νυρεμβέργη
1969 Μπάγερν Μοναχου
1970 Γκλάντμπαχ
1971 Γκλάντμπαχ
1972 Μπάγερν Μονάχου
1973 Μπάγερν Μονάχου
1974 Μπάγερν Μονάχου
1975 Γκλάντμπαχ
1976 Γκλάντμπαχ
1977 Γκλάντμπαχ
1978 Κολωνία
1979 Αμβούργο
1980 Μπαγερν Μονάχου
1981 Μπάγερν Μονάχου
1982 Αμβούργο
1983 Αμβούργο
1984 Στουτγάρδη
1985 Μπάγερν Μονάχου
1986 Μπάγερν Μονάχου
1987 Μπάγερν Μονάχου
1988 Βέρντερ Βρέμης
1989 Μπάγερν Μονάχου
1990 Μπάγερν Μονάχου
1991 Καϊζερσλάουτερν
1992 Στουτγάρδη
1993 Βέρντερ Βρέμης
1994 Μπάγερν Μονάχου
1995 Ντόρτμουντ
1996 Ντόρτμουντ
1997 Μπάγερν Μονάχου
1998 Καϊζερσλάουτερν
1999 Μπάγερν Μονάχου
2000 Μπάγερν Μονάχου
2001 Μπάγερν Μονάχου
2002 Ντόρτμουντ
2003 Μπάγερν Μονάχου
2004 Βέρντερ Βρέμης
2005 Μπάγερν Μονάχου
2006 Μπάγερν Μονάχου
2007 Στουτγάρδη
2008 Μπάγερν Μονάχου
2009 Βόλφσμπουργκ
2010 Μπάγερν Μονάχου
2011 Ντόρτμουντ
2012 Ντόρτμουντ
2013 Μπάγερν Μονάχου
2014 Μπάγερν Μονάχου
2015 Μπάγερν Μονάχου
2016 Μπάγερν Μονάχου
2017 Μπάγερν Μονάχου
2018 Μπάγερν Μονάχου
2019 Μπάγερν Μονάχου
2020 Μπάγερν Μονάχου
2021 Μπάγερν Μονάχου
2022 Μπάγερν Μονάχου
2023 Μπάγερν Μονάχου
2024 Μπάγερ Λεβερκούζεν
2025 Μπάγερν Μονάχου
2026 Μπάγερν Μονάχου
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
35 τίτλοι: Μπάγερν Μονάχου
9 τίτλοι: Νυρεμβέργη
8 τίτλοι: Ντόρτμουντ
7 τίτλοι: Σάλκε
6 τίτλοι: Αμβούργο
5 τίτλοι: Στουτγάρδη, Γκλάντμπαχ
4 τίτλοι: Βέρντερ Βρέμης, Καϊζερσλάουτερν
3 τίτλοι: Κολωνία, Γκρόιτερ Φιρτ, VfB Λειψίας (νυν Λοκομοτίβ Λειψίας)
2 τίτλοι: Χέρτα Βερολίνου, Βικτόρια Βερολίνου, Ντρέσντνερ SC, Ανόβερο
1 τίτλος: Καρλσρούερ FV, Χολστάιν Κίελ, Μόναχο 1860, Ουνιόν 92 Βερολίνου, Φένιξ Καρλσρούης, Φορτούνα Ντίσελντορφ, Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, Βόλφσμπουργκ, Φραϊμπούργκερ FC, Ραπίντ Βιέννης, VfR Μανχάιμ, Ροτ-Βάις Έσεν, Αϊντραχτ Μπραουνσβάιχ, Μπάγερ Λεβερκούζεν