Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αρτέτα: «Δεν θα παίξουμε για την ισοπαλία»
Onsports Team 17 Απριλίου 2026, 18:29
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Άρσεναλ

Ο τεχνικός της Άρσεναλ μίλησε για το επερχόμενο ντέρμπι με την Μάντσεστερ Σίτι για την Premier League.

Η Άρσεναλ δεν θα παραταχθεί στο κυριακάτικο (19/4) ντέρμπι κορυφής της Premier League με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ» με στόχο να διαφυλάξει το +6 από την αντίπαλό της, αλλά θα παίξει για τη νίκη, όπως σε κάθε παιχνίδι. Αυτό τόνισε ο Μίκελ Αρτέτα, ο οποίος θα περιμένει μέχρι την τελευταία προπόνηση να δει σε τι κατάσταση βρίσκονται οι τραυματίες ποδοσφαιριστές των «κανονιέρηδων», πριν καταστρώσει τα πλάνα του για το παιχνίδι.

«Είναι σίγουρα το πιο σημαντικό παιχνίδι, γιατί είναι το επόμενο. Έχουμε κερδίσει το δικαίωμα να βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, να είμαστε διεκδικητές. Δεν θα ξοδέψουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο να παίξουμε για την ισοπαλία. Προετοιμαζόμαστε σε κάθε ματς για να νικήσουμε και αυτός είναι ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε» δήλωσε ο προπονητής της Άρσεναλ.

Σε ό,τι αφορά τους τραυματίες, ο Αρτέτα δεν υπολογίζει σίγουρα τον Μπουκάγιο Σάκα, ο οποίος παραμένει εκτός από τον τελικό του League Cup με τη Σίτι, πριν περίπου ένα μήνα, και τον Μίκελ Μερίνο, που έχει τεθεί νοκ-άουτ για τη σεζόν από τον Φεβρουάριο. Οι Μάρτιν Όντεγκααρντ, Γιούριεν Τίμπερ και Ρικάρντο Καλαφιόρι δίνουν μάχη με το χρόνο για να προλάβουν το ντέρμπι, ενώ ο Ισπανός τεχνικός εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για τον Νόνι Μαντουέκε, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον προημιτελικό του Champions League με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας: «Ο Μαντουέκε είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει με πόνους. Ελπίζω να είναι διαθέσιμος, αλλά θα πρέπει να δούμε αν είναι σε θέση να προπονηθεί».



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved