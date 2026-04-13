Γκουαρδιόλα: «Αν παίζαμε με ήλιο από τον Νοέμβριο, θα το είχαμε... σηκώσει»
oNSPOrts Team 13 Απριλίου 2026, 18:26
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φοβερή ατάκα του τεχνικού της Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος βλέπει την ομάδα του να ανεβαίνει... επικίνδυνα και ο ίδιος βρίσκει τον παλιό του εαυτό. 

Η Μάντσεστερ Σίτι επέστρεψε δυναμικά στη μάχη του τίτλου μετά το επιβλητικό 3-0 στην έδρα της Τσέλσι και πλέον είναι σε θέση να απειλήσει την Άρσεναλ και να κάνει την απόλυτη ανατροπή στην υπόθεση του τίτλου. 

Αυτό είναι κάτι που έχει φτιάξει για τα... καλά την ψυχολογία του Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος δεν το κρύβει και ευχαριστεί τον... ήλιο για την απόδοση των παικτών του. 

Όπως ανέφερε, ο… ήλιος παίζει σημαντικό ρόλο, εξηγώντας πως στο Μάντσεστερ η έλλειψη ηλιοφάνειας επηρεάζει τη διάθεση των παικτών, ενώ όταν ο καιρός βελτιώνεται, ανεβαίνει και το επίπεδο της ομάδας. Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως δεν αστειεύεται, υποστηρίζοντας ότι αν υπήρχε ήλιος από τον Νοέμβριο, η ομάδα του θα μπορούσε να έχει «καθαρίσει» τον τίτλο από τον Ιανουάριο.



