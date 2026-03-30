Ρόμαν Γιάρεμτσουκ: Άγριο ξέσπασμα - «Είναι ντροπή»

Ο αποκλεισμός της Εθνικής Ουκρανίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να εμφανίζεται συντετριμμένος μετά την ήττα 3-1 από τη Σουηδία.

Ο έμπειρος επιθετικός δεν έκρυψε την απογοήτευσή του και προχώρησε σε αυτοκριτική, ασκώντας παράλληλα σκληρή κριτική προς την ουκρανική ομοσπονδία, κάνοντας λόγο για έναν ντροπιαστικό αποκλεισμό.

«Αυτή ήταν η τελευταία μου ευκαιρία να πάω στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τι να πω; Είναι ντροπή. Θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα τώρα, αλλά δεν θέλω. Είναι απλώς ντροπή. Ντροπή. Δεν νομίζω ότι είναι σύμπτωση. Πιθανότατα, είναι το σύστημα που υπάρχει. Πιθανότατα, είμαστε απλώς πιο αδύναμοι. Πρέπει να το παραδεχτούμε, αυτό είναι όλο. Υπάρχει μια ομάδα από την οποία χάσαμε πλήρως, σε κάθε επίπεδο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Γιάρεμτσουκ απέφυγε να αναφερθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα, ωστόσο άφησε σαφείς αιχμές για βαθύτερα προβλήματα: «Δεν θέλω να μπω σε προσωπικά ζητήματα, αλλά πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα. Αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε κάτι στο μέλλον, πρέπει να υπάρξουν αλλαγές σε συστημικό επίπεδο. Μόνο έτσι ίσως έρθουν αποτελέσματα».

Παρά την έντονη απογοήτευσή του, ο διεθνής επιθετικός θέλησε να στηρίξει και τη νέα γενιά της ομάδας: «Είναι σπουδαία παιδιά, έχουν λαμπρό μέλλον. Ελπίζω να καταφέρουν να φτάσουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δυστυχώς, για μένα αυτή ήταν η τελευταία ευκαιρία. Θα τους βοηθήσω όσο μπορώ. Είμαι σίγουρος ότι υποφέρουν το ίδιο αυτή τη στιγμή».